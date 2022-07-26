Про це пишуть аналітики із платформи AirDNA. За їхніми даними, середня заповнюваність об'єктів нині становить 58,2%. Що важливо – цей показник зростає уже 9 місяців поспіль.
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Водночас збільшився і виторг власників житла. На платформі вказано, що цьогоріч вони заробляють на 60,2% більше у порівняні з червнем минулого року.
Попит на короткострокову оренду зростає / Інфографіка Airdna
Як змінився попит на короткострокову оренду
Найбільше річне зростання попиту на короткострокову оренду серед європейських країн продемонстрували:
- Хорватія (+131,8%),
- Норвегія (+117%),
- Греція (+99,6%).
Найменше – спостерігалося у:
- Фінляндії (+27,4%),
- Великій Британії (+29%),
- Нідерландах (+34%).
У порівнянні з червнем 2019 року найбільшого зростання попиту досягли:
- Греція (+27,2%),
- Німеччина (+26,1%),
- Франція (+17,5%).
Найслабший попит у порівнянні з 2019 роком спостерігався у:
- Чехії (-39,4%),
- Угорщині (-30,3%),
- Ірландії (-26,8%).
Орендні ставки
Добові орендні ставки за червень перевищили показники 2021 року у 13 країнах / Інфографіка Airdna
Середні добові орендні ставки продовжили зростати у порівнянні з червнем 2021 року у 13 країнах. Найбільше вони піднялися у річному обчисленні у:
- Польщі (+17,9%),
- Данії (+14,4%),
- Чехії (+8,9%).
Тим часом найбільше зниження ставок у порівнянні з минулим роком показали:
- Фінляндія (-17,6%),
- Австрія (-13,1%),
- Швеція (-7,8%).