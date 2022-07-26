Про це пишуть аналітики із платформи AirDNA. За їхніми даними, середня заповнюваність об'єктів нині становить 58,2%. Що важливо – цей показник зростає уже 9 місяців поспіль.

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Водночас збільшився і виторг власників житла. На платформі вказано, що цьогоріч вони заробляють на 60,2% більше у порівняні з червнем минулого року.



Попит на короткострокову оренду зростає / Інфографіка Airdna

Як змінився попит на короткострокову оренду

Найбільше річне зростання попиту на короткострокову оренду серед європейських країн продемонстрували:

Хорватія (+131,8%),

(+131,8%), Норвегія (+117%),

(+117%), Греція (+99,6%).

Найменше – спостерігалося у:

Фінляндії (+27,4%),

(+27,4%), Великій Британії (+29%),

(+29%), Нідерландах (+34%).

У порівнянні з червнем 2019 року найбільшого зростання попиту досягли:

Греція (+27,2%),

(+27,2%), Німеччина (+26,1%),

(+26,1%), Франція (+17,5%).

Найслабший попит у порівнянні з 2019 роком спостерігався у:

Чехії (-39,4%),

(-39,4%), Угорщині (-30,3%),

(-30,3%), Ірландії (-26,8%).

Орендні ставки



Добові орендні ставки за червень перевищили показники 2021 року у 13 країнах / Інфографіка Airdna

Середні добові орендні ставки продовжили зростати у порівнянні з червнем 2021 року у 13 країнах. Найбільше вони піднялися у річному обчисленні у:

Польщі (+17,9%),

(+17,9%), Данії (+14,4%),

(+14,4%), Чехії (+8,9%).

Тим часом найбільше зниження ставок у порівнянні з минулим роком показали:

Фінляндія (-17,6%),

(-17,6%), Австрія (-13,1%),

(-13,1%), Швеція (-7,8%).

До речі, за 5 місяців повномасштабної війни, ціни на оренду житла у столиці знизилися до небачених раніше показників. Квартиру на Подолі чи Оболоні можна винайняти за 200 доларів, на околицях – власники пропонують ще нижчі ціни.