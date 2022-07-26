Про це пишуть аналітики із платформи AirDNA. За їхніми даними, середня заповнюваність об'єктів нині становить 58,2%. Що важливо – цей показник зростає уже 9 місяців поспіль.

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Водночас збільшився і виторг власників житла. На платформі вказано, що цьогоріч вони заробляють на 60,2% більше у порівняні з червнем минулого року.

Попит на короткострокову оренду зростає
Попит на короткострокову оренду зростає / Інфографіка Airdna

Як змінився попит на короткострокову оренду

Найбільше річне зростання попиту на короткострокову оренду серед європейських країн продемонстрували:

  • Хорватія (+131,8%),
  • Норвегія (+117%),
  • Греція (+99,6%).

Найменше – спостерігалося у:

  • Фінляндії (+27,4%),
  • Великій Британії (+29%),
  • Нідерландах (+34%).

У порівнянні з червнем 2019 року найбільшого зростання попиту досягли:

  • Греція (+27,2%),
  • Німеччина (+26,1%),
  • Франція (+17,5%).

Найслабший попит у порівнянні з 2019 роком спостерігався у:

  • Чехії (-39,4%),
  • Угорщині (-30,3%),
  • Ірландії (-26,8%).

Орендні ставки


Добові орендні ставки за червень перевищили показники 2021 року у 13 країнах / Інфографіка Airdna

Середні добові орендні ставки продовжили зростати у порівнянні з червнем 2021 року у 13 країнах. Найбільше вони піднялися у річному обчисленні у:

  • Польщі (+17,9%),
  • Данії (+14,4%),
  • Чехії (+8,9%).

Тим часом найбільше зниження ставок у порівнянні з минулим роком показали:

  • Фінляндія (-17,6%),
  • Австрія (-13,1%),
  • Швеція (-7,8%).