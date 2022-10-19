У Європі знижується попит на короткострокову оренду: житло у яких країнах досі цікавить туристів

У 2022 році ринок короткострокової оренди житла у Європі почав оговтуватися від пандемічного затишшя. Однак, схоже, із завершенням туристичного сезону динаміка знову піде на спад.

Так, за даними порталу AirDNA, у вересні 2022 року країни Європи надали житло для тимчасової оренди на 39,2 мільйона ночей. Це на 1,7% менше, ніж у 2019 році, але на 33,9% більше, ніж у 2021 році. Проте зараз мешканці континенту все рідше мандрують у межах Європи.

Читайте також Як купити житло дистанційно: відомий український девелопер розповів про зручний спосіб

Економічний спад тормозить сферу туризму

За даними AirDNA, на середньодобові орендні ставки вплинуло уповільнення зростання попиту, що напряму залежить від економічного спаду. Попри те, що короткостроковою орендою цікавиться на 25,3% більше туристів, аніж у 2019 році, попит досі не відновився та навіть просів на 0,1% порівняно з 2021 роком.

Всупереч зниженню попиту на короткострокову оренду, рівень заповнюваності, що спостерігається в Європі, залишається високим (61,4%), що на 2,7% більше, ніж у 2019 році. Число доступних пропозицій продовжило зростати порівняно з 2021 роком (+16,1%), але не змогло повернутися до показників допандемічного рівня (-9,4% порівняно з 2019 роком).

У 9 з 20 провідних європейських країн показники попиту в серпні були позитивними порівняно з 2019 роком. Проте вже у вересні їхня кількість скоротилася до 6:

Франція (+19%),

(+19%), Німеччина (+16%),

(+16%), Австрія (+15).

(+15). Греція (+14%),

(+14%), Бельгія (+1%),

(+1%), Італія (+1%).

Зростання пропозиції серед 20 країн зафіксували у:

Норвегії (+11,2%),

(+11,2%), Франції (+8,5%),

(+8,5%), Польщі (+7,7%).

Бронювання на зиму

У той час як попит на проживання в Європі в жовтні та листопаді на 8% перевищує допандемічний рівень (+24,9% порівняно з 2021 роком), економічна невизначеність, що посилюється нестачею енергії та інфляцією, схоже, позначається на зимових бронюваннях.

Попит на бронювання на період з грудня 2022 року до березня 2023 року на 15,7% нижче, ніж у 2019 році, хоча на 11,7% вище, ніж у 2021 році, коли коронавірусні обмеження все ще перешкоджали подорожам між континентами.

Високий рівень бронювань на зиму спостерігається лише у трьох країнах: