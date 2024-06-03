Знищили абсолютно все: британець показав, що орендарі зробили з його житлом за вихідні

Британець Музі Ндуна здав свій будинок у Вест-Мідлендсі в оренду на вихідні. За ці два дні недобросовісні орендарі просто розтрощили житло.

Ще вночі перед виселенням чоловікові надійшли тривожні повідомлення від поліції та сусідів. Зранку Музі відправив до будинку свого прибиральника й той був приголомшений, коли побачив масштаби руйнувань.

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"Жахіття, вони знищили абсолютно все"

Власник опублікував фото будинку в тік-тоці. На знімках видно виламані двері, розтрощені меблі, відірвану раковину. У саду лежать матраци так, ніби їх викинули з вікна другого поверху.

Музі думає, що його майно пошкодили не просто так, а це була атака на бізнес через недобросовісну конкуренцію.

Коли я вперше побачив фотографії, то був шокований. Ніколи раніше не мав справи з поліцією, тож хвилювався, що сталося щось серйозне й мені доведеться сидіти в суді,

– поділився чоловік.

На відновлення будинку Музі потрібно було витратити аж 12 тисяч фунтів, тобто близько 619 тисяч гривень. Після цієї новини він навіть задумався над тим, щоб покинути свою справу.

За вихідні орендарі розгромили житло / Скриншот відео

Проте сервіс Airbnb, де власник публікував оголошення, провів внутрішнє розслідування й виділив йому компенсацію – 8 450 фунтів стерлінгів, а це приблизно 436 тисяч гривень, тобто більша частина суми. Музі змінив свою думку й вирішив взятися за ремонт. На це він витратив аж два тижні.

Користувачі тік-тока були шоковані поведінкою орендарів. Вони написали, що це просто жахіття, і деякі кімнати нагадують "поле бою". Питання одного коментатора про те, "як у людей вистачає совісті робити таке", залишається відкритим.