План будівництва схвалила міська рада у 2018 році, але тепер почала процес примусового стягнення. Згідно з приписом, власність мають знести разом з усіма спорудами.

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Шість місяців, щоб знести будинок

Представники міської ради стверджують, що будівля на 75 сантиметрів вища, ніж було дозволено. А ще вона висунута вперед приблизно на 145 сантиметрів, тому не відповідає положенню, затвердженому в планах.

Висоту будівлі було збільшено приблизно на 75 см, а сходинки перед входом розташовані не відповідно до затверджених планів. Південний фронтон не відповідає, оскільки на рівні першого і другого поверхів було додано вікна,

– зазначила в документах місцева влада.

Будинок наказали знести протягом шести місяців / Фото brit

Власники подали апеляцію, проте інспекція з планування її відхилила. Тепер у заявника є всього пів року, щоб знести свій будинок.

Водночас представники ради додали, що будівля не є несанкціонованою забудовою та прикладом суттєвого порушення за контролем планування. Зараз житло здають в оренду, а його власник відмовляється коментувати ситуацію.