Попит є, але він не масовий: як відключення світла вплинули на оренду житла у Карпатах

Ажіотаж довкола заміської нерухомості практично не вплинув на кількість охочих орендувати житло у Карпатах. Місцеві власники пояснюють це високими цінами та низкою незручностей, під які не готові підлаштовуватися усі містяни.

До того ж, як виявилося, 25% житла у Карпатах досі зайнято переселенцями, які заїхали сюди на початку повномасштабного вторгнення. Частина господарів не готова пропонувати довготривалу оренду через відключення світла, яке забезпечує повноцінну життєдіяльність будинку.

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Що відбувається з орендою житла у Карпатах

Як розповідають експерти із порталу Karpaty.info, що спеціалізується на туристичному потенціалі Карпат, сьогодні власники бояться брати людей через непередбачувані обставини, зокрема через перебої зі світлом. Вони вважають, що не всі містяни зможуть легко пристосуватись до сільського зимового варіанту життя.

Та й самі орендарі не хочуть зимувати без зручностей. У запитах, які надходять від потенційних клієнтів, чітко прописана вимога щодо наявності автономного опалення, генератора, інтернету Starlink.

Попит є, але він не масовий. Однією з найпопулярніших публікацій за останній час у наших соцмережах була пропозиція проживання в автономному котеджі з твердопаливним котлом (булер'ян-камін), постійною наявністю холодної та гарячої води та безперебійним електричним живленням (сонячні панелі),

– розповідають у Karpaty.info.

Втім, погіршення погодних умов у Карпатах може впливати навіть на добре оснащені автономні будинки.

Чи є попит на готелі

У готелях на Закарпатті можна знайти знижки до 30%, якщо заселятися на більш ніж 3 тижні. Потім очікується новорічний заїзд. Вже є броні на початок січня.

У котеджах кантрі-клубу "Тиша" в селі Ізки на Закарпатті опалення забезпечується котлами на дровах, робота яких залежить від електроенергії.

У будинках є батареї та тепла підлога, дрова встигають прогоріти за той час, коли є електроенергія, і тримають тепло досить довго. А на екстремальні випадки, якщо електроенергії не буде тривалий час (найдовше не було 17 годин), маємо генератор, який зробить роботу котла (і опалення відповідно) можливим,

– розповідає власниця готелю Анастасія Ар'є.

В наступному році заклад планує підвищувати ціни на проживання на 30%. Саме на стільки змінився курс валют і подорожчало паливо, продукти та господарські товари.

Через нерентабельність власники консервують будинки на зиму

У зв'язку із відключеннями електропостачання і складнощами з опаленням власники садиб консервують будинки на зиму. Так зробила Оксана Клебан, власниця садиби "Дарваїв Кут" в селі Старий Мізунь на Івано-Франківщині.

Взагалі цього року з туризмом погано, а зараз попиту нема, глухий сезон. У нас переселенці були до травня. На Новий рік буде тільки одна родина гостювати,

– розповідає вона.

Власниця садиби зазначає, що проживання для родини з 4 осіб в будинку коштує взимку 1000 гривень на добу. У стільки ж обходиться і постійна робота генератора на день

Вона розповіла, що з трьох будиночок 2 не працюватимуть, бо без світла опалювати дровами небезпечно. Для цього мають працювати циркуляційні насоси. Без світла можна "зірвати систему", а дерев'яний будиночок – згорить. Водночас хатина, яку власниця залишила "робочою", обігрівається буржуйкою на дровах.