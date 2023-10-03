На початку війни люди найбільше цікавилися орендою житла, адже шукали тимчасовий прихисток з надією повернутися додому. Через те у Львові стало дуже бракувати апартаментів, які можна було б винайняти.

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Ціни на оренду зросли вдвічі

Така ситуація вплинула на ціни, які зросли вдвічі порівняно з передвоєнними цифрами.

Наприклад, якщо у січні 2022 року однокімнатну квартиру у Львові можна було орендувати за 7 000 гривень, навесні ціна піднялася до понад 10 000 гривень, а ближче до літа – до 15 000 гривень. У грудні середня вартість однокімнатних квартир становила 16 250 гривень на місяць,

– зазначають в Інституті аналітики та адвокації.

Найбільший попит був і є на квартири для сімей з дітьми або тваринами. Водночас на квартири-студії попит зменшився, бо вони рідко відповідали принципу "дві стіни". У таких помешканнях, окрім ванної, зазвичай не було де сховатися.

Щодо купівлі житла, аналітики розповіли, скільки зараз коштує придбати однокімнатну квартиру у Львові на вторинному ринку. Станом на вересень 2023 року Львів посідає друге місце за вартістю житла після Києва. Ціни на помешкання з однією кімнатою коливаються від 49 тисяч до 64 тисяч доларів.

Середня вартість однокімнатної квартири в містах України / Фото Інституту аналітики та адвокації