Як змінилася вартість оренди квартир у Києві за останній місяць: ось актуальні ціни

Винаймати квартиру в Києві стало трохи дорожче, проте вартість зросла не надто суттєво. Найвищі ціни, як завжди, тримаються у Печерському районі.

За даними аналітиків DIM.RIA, протягом січня ціни на оренду однокімнатних та двокімнатних квартир зросли в межах 1%. Середня вартість оренди житла з одною кімнатою становить 16 630 гривень, а двокімнатного – 19 987 гривень, повідомляє 24 Канал.

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Які ціни на оренду житла в усіх районах Києва

За даними онлайн-платформи оголошень M2bomber, у Печерському районі орендувати житло коштує близько 30 480 гривень. Другим районом за вартістю є Шевченківський – це в середньому 27 500 гривень на місяць.

Що стосується районів з найдешевшими цінами, то в трійку наразі входять:

Деснянський – 10 600 гривень

Оболонський – 12 000 гривень

Дніпровський – 12 500 гривень.

Також недорого винаймати квартиру у Святошинському районі, де середня ціна становить 13 тисяч гривень. Що стосується цін у Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Солом'янському районах, то вони наближені до середнього показника.

Актуальні ціни станом на 8 лютого / Дані M2bomber

Скільки коштують квартири на Львівщині

Середня вартість квадратного метра в новобудовах становить 40 526 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат). Це +2,3% до ціни протягом січня.

Придбати однокімнатну квартиру на вторинному ринку коштує приблизно 66 400 доларів. За січень вартість знизилася на 0,37%, тобто фактично не змінилася.

Ціни на квартири з кількома кімнатами трішки підвищилися: вартість двокімнатної – 91 165 доларів (+2,25%), трикімнатна коштує 112 638 доларів (+0,64%), а чотирикімнатна – 168 248 (+1,59%).