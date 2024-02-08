По данным аналитиков DIM.RIA, в течение января цены на аренду однокомнатных и двухкомнатных квартир выросли в пределах 1%. Средняя стоимость аренды жилья с одной комнатой составляет 16 630 гривен, а двухкомнатного – 19 987 гривен, сообщает 24 Канал.

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Какие цены на аренду жилья во всех районах Киева

По данным онлайн-платформы объявлений M2bomber, в Печерском районе арендовать жилье стоит около 30 480 гривен. Вторым районом по стоимости является Шевченковский – это в среднем 27 500 гривен в месяц.

Что касается районов с самыми дешевыми ценами, то в тройку пока входят:

Деснянский – 10 600 гривен

Оболонский – 12 000 гривен

Днепровский – 12 500 гривен.

Также недорого снимать квартиру в Святошинском районе, где средняя цена составляет 13 тысяч гривен. Что касается цен в Голосеевском, Дарницком, Подольском и Соломенском районах, то они приближены к среднему показателю.

Актуальные цены по состоянию на 8 февраля / Данные M2bomber

Сколько стоят квартиры на Львовщине

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках составляет 40 526 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Это +2,3% к цене в течение января.

Купить однокомнатную квартиру на вторичном рынке стоит примерно 66 400 долларов. За январь стоимость снизилась на 0,37%, то есть фактически не изменилась.

Цены на квартиры с несколькими комнатами немного повысились: стоимость двухкомнатной – 91 165 долларов (+2,25%), трехкомнатная стоит 112 638 долларов (+0,64%), а четырехкомнатная – 168 248 (+1,59%).