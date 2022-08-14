Про це йдеться у новому дослідженні OLX Нерухомість. Де з'явилося найбільше пропозицій та в яких містах найвигідніше орендувати житло розповідає 24 канал.

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На Київщині зросла кількість вільного житла

Найбільше варіантів у липні зафіксували у деокупованому Ірпені. Тут орендодавці пропонували 2 569 квартир. Дещо менше оголошень з'явилося в Броварах – 1 378 пропозицій. У Борисполі та Бучі за місяць виставили 979 та 919 оголошень відповідно.

В яких містах зріс попит

Бровари – 4 487 відгуків на оголошення;

Ірпінь – 3497 відгуків на оголошення;

Бориспіль – 2 209 відгуків на оголошення;

Буча – 1 364 відгуки на оголошення;

Васильків – 668 відгуків на оголошення.

На скільки подешевшала оренда житла

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року ціни на оренду у Київській області у липні суттєво знизилися. Однокімнатні квартири подешевшали на 1 400 гривень (падіння на 28,5%), двокімнатні – на 1 500 гривень (-24%), а трикімнатні – на 2 000 гривень (-23%).

Найнижчі ціни на оренду, як і минулого року, у селищі Бородянка. Тут орендодавці просять у середньому 3 500 гривень на місяць за одно- чи двокімнатну квартиру.

У Борисполі, Бучі та Гостомелі винайняти однокімнатне житло можна за 5 000 гривень на місяць.

Трохи менше ніж 5 500 гривень на місяць склала оренда в Ірпені або Василькові.

Найдорожче – близько 6 000 гривень на місяць коштує орендувати житло у Броварах.

Двокімнатні квартири на Київщині здавали в середньому в межах 5 500 – 8 000 гривень на місяць. А ось трикімнатні квартири в липні коштували близько 6 000 – 9 000 гривень на місяць.

Найдоступніші ціни на квартири у Василькові, Борисполі та Бучі, найдорожче обійдеться оренда житла в Ірпені та Ворзелі.