Для того, щоб відпочити біля води на Львівщині, необов'язково їхати на популярні курорти чи платити за вхід на заповнений відпочивальниками пляж. На Airbnb є десятки пропозицій, де можна зупинитися на вихідні. А деякі з них ще й пропонують персональний басейн, повідомляє 24 канал.
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Зібрали 5 затишних будинків біля Львова, де ви зможете провести вікенд (якщо встигнете забронювати їх першими).
Дуплекс у Славську
За 3 години їзди від Львова, у селищі міського типу Славське ви знайдете будинок RoKSa 2, де можна оселитися із родиною чи компанією друзів. Загалом дуплекс розрахований на 4 – 6 осіб. Тут є дві окремі спальні з двоспальними ліжками, а також вітальня з розкладним двомісним диваном.
Будинок сам по собі налаштовує на відпочинок – сучасний дизайн, атрибути Бойківщини, дерев'яні елементи та ненав'язлива підсвітка подарують відчуття, що ви перебуваєте далеко від міста.
Де відпочити у Славську / Фото Airbnb
Родзинкою приміщення є тераса, на якій можна влаштувати сніданок. Поруч є мангал з шампурами. І найголовніше – на подвір'ї ви матимете доступ до власного басейну із шезлонгами для справжнього релаксу.
Гостьовий будинок "Шале-де-Белья" у Терло
За менш як 5 годин їзди від Львова на вас чекає автентичний будинок посеред незайманої природи. Ті, хто відпочивав тут діляться лише позитивними враженнями та рекомендують відвідати хатинку тим, хто обожнює дику природу, тварин та хоче зануритися в атмосферу Карпат.
Автентичний будинок на Львівщині / Фото Airbnb
Усього у будинку є 3 кімнати та 5 спальних місць. Також облаштовані кухня та душова. З двох терас відкривається вид на гори, а зовсім недалеко розташовані старовинні монастирі та замки.
Мешканцям пропонують приватний доступ на пляж, сформований із гірського потоку. Тим, хто обирає закриті водойми, сподобається відкритий спортивно-плавальний басейн.
Будинок Owerko Inn у селі Чишки
Мандрівникам, які мають обмаль часу на дорогу, варто відвідати будинок у Чишках. Аби дістатися сюди зі Львова знадобиться лише 40 хвилин на авто.
Будинок із басейном за 40 хвилин від Львова / Фото Airbnb
Будинок обладнаний усім необхідним для відпочинку. В одному місці зібрані джакузі, відкритий басейн, сауна та зона барбекю. Для тих, хто хоче активніших розваг є більярд та тенісні столи.
Особливістю є місткість будинку – тут можна повести справді розкішне свято та зібрати усіх своїх друзів чи близьких родичів. Разом у цій місцевості вам точно не буде нудно.
Котедж "Шепіт лісу" у селі Мита
За менш як 3 години ви зможете дістатися до селища Мита, де власники затишного котеджу "Шепіт лісу" вже підготували все найнеобхідніше для спокійного та розміреного відпочинку. Локація дозволить відпочити від гамору міста, а швидкісний інтернет – залишатися на зв'язку, що не завжди вдається у походах.
Будинок у селищі Мита / Фото Airbnb
Власники отримують спальню, кухню з усією необхідною технікою, окреме робоче місце та власний вихід на балкон та патіо.
А найголовніше – ви зможете провести вечори у відкритому басейні та спостерігати за тим, як за гори сідає сонце. Якщо ж раптово стане холодно – є можливість переміститися у гідромасажну ванну усередині будинку.
Садиба "Ванда"
Дерев’яні котеджі у відомому гірськолижному курорті Орявчик-Звенів – це велика територія, на якій розташовується тераса з мангалом та гостьові будинки. Поруч протікає річка Орявчик, яку добре видно із вікон номерів.
Садиба "Ванда" на Львівщині / Фото Airbnb
Котеджі містять повністю обладнану кухню, їдальню з вітальнею та санвузол з душовою кабіною. Також є кілька спалень із дворівневим сімейним номером. Поряд є сауна на 6 осіб та невеличкий басейн.