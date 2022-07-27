Для того, щоб відпочити біля води на Львівщині, необов'язково їхати на популярні курорти чи платити за вхід на заповнений відпочивальниками пляж. На Airbnb є десятки пропозицій, де можна зупинитися на вихідні. А деякі з них ще й пропонують персональний басейн, повідомляє 24 канал.

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Зібрали 5 затишних будинків біля Львова, де ви зможете провести вікенд (якщо встигнете забронювати їх першими).

Дуплекс у Славську

За 3 години їзди від Львова, у селищі міського типу Славське ви знайдете будинок RoKSa 2, де можна оселитися із родиною чи компанією друзів. Загалом дуплекс розрахований на 4 – 6 осіб. Тут є дві окремі спальні з двоспальними ліжками, а також вітальня з розкладним двомісним диваном.

Будинок сам по собі налаштовує на відпочинок – сучасний дизайн, атрибути Бойківщини, дерев'яні елементи та ненав'язлива підсвітка подарують відчуття, що ви перебуваєте далеко від міста.

Де відпочити у Славську / Фото Airbnb

Родзинкою приміщення є тераса, на якій можна влаштувати сніданок. Поруч є мангал з шампурами. І найголовніше – на подвір'ї ви матимете доступ до власного басейну із шезлонгами для справжнього релаксу.

Гостьовий будинок "Шале-де-Белья" у Терло

За менш як 5 годин їзди від Львова на вас чекає автентичний будинок посеред незайманої природи. Ті, хто відпочивав тут діляться лише позитивними враженнями та рекомендують відвідати хатинку тим, хто обожнює дику природу, тварин та хоче зануритися в атмосферу Карпат.

Автентичний будинок на Львівщині / Фото Airbnb

Усього у будинку є 3 кімнати та 5 спальних місць. Також облаштовані кухня та душова. З двох терас відкривається вид на гори, а зовсім недалеко розташовані старовинні монастирі та замки.

Мешканцям пропонують приватний доступ на пляж, сформований із гірського потоку. Тим, хто обирає закриті водойми, сподобається відкритий спортивно-плавальний басейн.

Будинок Owerko Inn у селі Чишки

Мандрівникам, які мають обмаль часу на дорогу, варто відвідати будинок у Чишках. Аби дістатися сюди зі Львова знадобиться лише 40 хвилин на авто.

Будинок із басейном за 40 хвилин від Львова / Фото Airbnb