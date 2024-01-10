Ринок оренди у 2024 році: коли зростуть ціни та яке житло найчастіше винайматимуть українці

Нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться зовсім скоро. За прогнозами експертки, винаймати житло стане дорожче в період двох сезонів. Причому українці шукатимуть квартири за певними критеріями.

Тогорічні тенденції щодо вподобання орендарів збережуться і в 2024-му. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

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Ціни зростатимуть у періоди активності орендарів

Вікторія Берещак прогнозує, що нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди зміниться в період більшої активності орендарів. Зокрема, винаймати квартиру стане дорожче із завершенням опалювального сезону й чергової тривожної зими через можливий енергетичний терор з боку росіян.

Тобто ціни прогнозовано зростуть весною 2024-го. Також підвищення середньої орендної вартості можливе в період "високого сезону".

Цілком імовірно, що в 2024 році за умови, що ситуація не погіршиться, зберігатиметься тенденція до відновлення високого сезону, тож в серпні – вересні й частково в жовтні буде зростати вартість оренди в містах-мільйонниках через початок бізнес-сезону і навчального процесу,

– вважає Вікторія Берещак.

Середнє зростання цін на оренду в Києві та в містах-хабах можливе в межах 10 – 15% залежно від рівня попиту, а також від рівня реальної інфляції.

Що стосується критеріїв вибору житла, то українці надалі охоче винайматимуть квартири з 2 до 7 поверху, якомога далі від енергетичних, критичних чи військових об'єктів. Окрім того, цьогоріч збережеться тенденція на активніше орендування дво- та трьокімнатних квартир.

Найпомітніше ціни можуть зрости у Львові та Києві

Експрезидент асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта вважає, що Київ та Львів стануть винятковими містами, де оренда помітно зросте весною.

"Ринок оренди буде стабільним, у більшості міст України без особливих змін. Винятками стануть Київ та Львів, бо весною в цих містах може бути збільшення вартості оренди в межах 10%", – вважає Юрій Піта.

Це пов'язано з тим, що в Київ активно переїжджають з інших областей, що зумовлено високою діловою активністю та збільшенням доходів громадян. А Львів традиційно має найбільшу популярність серед інших міст на Заході.