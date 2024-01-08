У коментарі 24 Каналу експерти з нерухомості розповіли, що на весь 2024 рік прогноз надати досить важко, враховуючи той факт, що війна триває. Проте найближчим часом – у період до 6 місяців – фахівці вважають, що ринок збереже тенденції 2023 року в більшості регіонів України. Ціни на попит можуть зростати локально та періодично – дізнайтеся, де та коли саме.

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На первинці вартість зросте в межах 15%

У 2024 році первинний ринок житла матиме ознаки стагнації: "попит на новобудови залишатиметься низьким і обмеженим об'єктами з високим рівнем готовності". Так вважає експерт з нерухомості та співзасновник компанії INSPI Development Володимир Семенцов.

За прогнозом фахівця, попит не перевищить 25 – 30% від рівня того, що був у лютому 2022 року. За умов економічної стабільності вартість квадратного метра зростатиме точково, спостерігатиметься від'ємне співвідношення старту нових об'єктів з кількістю запланованих до здавання в експлуатацію – на рівні 10 – 15%.

Зрештою, Володимир Семенцов припускає, що цьогоріч не буде ані стрімкого розвитку будівництва, ані суттєвого зростання попиту. Що стосується цін, то, на його погляд, головні зміни у вартості спостерігатимуться в об'єктах з динамічним і безперервним будівництвом.

За словами експерта, на 2024 рік в таких ЖК вже заплановане зростання вартості квадрата в середньому на 10 – 15% у гривні. Проте, з огляду на відсутність достатньої кількості покупців через "непевність у завтрашньому дні" та загальний низький рівень доходів громадян, суттєвого підвищення не відбудеться. Експерт прогнозує, що в середньому показник зростання не перевищить 3 – 5%.

Новобудови у Львові / Фото РІЕЛ

Експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості Юрій Піта прогнозує, що ціни на первинному ринку можуть зрости – у межах 15%. На це, зокрема, впливатимуть дефіцит робочої сили та погані настрої інвесторів.

Дефіцит робочої сили буде впливати на збільшення рівня зарплат, що, з одного боку, збільшить вартість будівництва. З іншого боку, залишається ризик невчасного завершення будівництва об'єктів, що негативно впливає на настрої інвесторів. Отже, певне збільшення вартості об'єктів на первинному ринку очікується, але в межах 15%,

– вважає Юрій Піта.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак також вважає, що ціни на первинному ринку можуть зростати під впливом збільшення собівартості будівництва.

"Гадаю, що середня вартість квадрата на первинці в київському регіоні за перше півріччя зросте в межах 15% в гривні. У Львові цей показник може бути схожим – похибка в межах 3 – 5% залежно від рівня попиту в регіоні. Подібний потенціал до зростання також мають міста-хаби на кшталт Ужгорода, Івано-Франківська", – вважає експертка.

Ціни на вторинці зміняться лише в деяких регіонах

На думку Юрія Піти, житло на вторинному ринку традиційно буде "популярнішим" серед покупців. У безпечніших регіонах України весною очікується зростання цін на вторинному ринку в межах 10 – 15%.

Покупець стає сміливішим і впевненіше ухвалює рішення. Також має спрацювати відкладений попит – все ж таки зимою ринок не такий активний. Багато хто не поспішає і відтерміновує рішення про купівлю житла на весну,

– аргументує експрезидент АФНУ.

Вторинні ЖК / Фото Pexels

Вікторія Берещак прогнозує, що у 2024 році буде надалі тривати період "охолодження ринку" після ажіотажного попиту в перший рік війни. Найбільша активність на вторинному ринку буде в регіонах-хабах, куди зараз найчастіше виїжджають українці: у Львові, Рівному, Івано-Франківську, Ужгороді, Черкасах та області, Кропивницькому, Полтаві та Дніпрі.

Ціна на вторинці дуже залежатиме від рівня реального попиту на об'єкти в регіоні, а також від очікувань власників. Якщо буде зацікавленість покупця – буде помітне зростання в доларах,

– вважає оглядачка ринку нерухомості.

Вікторія Берещак додає, що зараз це складно спрогнозувати. Треба слідкувати за ринковими тенденціями й враховувати сезонний фактор, фактор звільнення певних територій і виїзду з окупації, повернення вимушених мігрантів тощо.

Ринок оренди активізується в період двох сезонів

"Ринок оренди буде стабільним, у більшості міст України без особливих змін. Винятками стануть Київ та Львів, бо весною в цих містах може бути збільшення вартості оренди в межах 10%", – прогнозує Юрій Піта.

Це пов'язано з тим, що в Київ активно переїжджають з інших областей, що зумовлено високою діловою активністю та збільшенням доходів громадян. А Львів традиційно має найбільшу популярність серед інших міст на Заході.

Вікторія Берещак також вважає, що нинішній ціновий спад і затишшя на ринку оренди може змінитися весною. Адже це період різкого підвищення активності орендарів, яке виникає через завершення опалювального сезону і чергової тривожної зими "в режимі очікування" енергетичного терору з боку окупантів.

ЖК у Львові / Фото РІЕЛ

Окрім того, експертка прогнозує, що ціни на оренду житла можуть підвищитися в період так званого "високого сезону".

Цілком імовірно, що у 2024 році за умови, що ситуація не погіршиться, зберігатиметься тенденція до відновлення "високого сезону". Тож в серпні – вересні й частково в жовтні буде зростати вартість оренди в містах-мільйонниках через початок бізнес-сезону і навчального процесу,

– каже Вікторія Берещак.

За словами експертки, нинішні тенденції щодо вподобань орендарів зберігатимуться. Українці охоче винайматимуть квартири з 2 до 7 поверху, якомога далі від енергетичних, критичних чи військових об'єктів.

Отже, ситуація на всіх ринках у 2024 році попередньо має бути досить стабільною. Попит і ціни на житло будуть змінюватися залежно від багатьох факторів, проте здебільшого локально та сезонно.