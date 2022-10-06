Про це свідчать дані порталу Rieltor.ua, пише 24 канал. На скільки подорожчало житло у гривнях – далі.

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За скільки можна орендувати житло у Києві та Львові

За даними Rieltor.ua, у вересні середня ціна на довгострокову оренду 1-кімнатних квартир у Києві становила 9,5 тисяч гривень. Водночас вартість 2-кімнатних квартир піднялася до 12,5 тисяч гривень. При тому у серпні середня вартість угоди такої оренди становила 8 тисяч гривень та 10,7 тисячі гривень відповідно.

Як змінювалися ціни на житло впродовж серпня – вересня у Києві / Інфографіка Rieltor

У Львові середня вартість оренди 1-кімнатних квартир становила рекордні 15 тисяч гривень, а 2-кімнатних - 17,9 гривні. Для порівняння серпневі середні орендні ставки знаходились на рівні 13,3 тисячі гривень та 14,5 тисяч гривень відповідно.

Як змінювалися ціни на житло впродовж серпня – вересня у Львові / Інфографіка Rieltor

Зростання цін в Києві призупиниться: рієлтори розповіли чому

Голова Київського міського відділення Асоціації спеціалістів з нерухомості України Олена Гайдамаха зазначила, що ринок житла реагує на війну хвилями.

Як тільки звучать погрози, на столичному ринку з'являється напруження: тихо, немає угод, навіть не можемо здати найдешевше житло, найбільш популярне серед переселенців. Минає тиждень – все розкуповують, ринок пожвавлюється, але це лише до наступної заяви,

– наголосила вона.

За її словами, зменшення цін відбулося в останні тижні в усіх районах столиці: як на лівому, так і на правому березі Дніпра. Зараз нерухомість можна орендувати на 15 – 20% дешевше, ніж у 2021 році. До того ж з власниками квартир можна ще торгуватися.