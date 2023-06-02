Поруч з будинком є гарний сад, а в ньому стоїть справжній замок. Його збудував попередній власник. Замок виглядає грандіозно з потрісканими кам'яними стінами та імпозантним фасадом.

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Будинок із замком

У помешканні є три спальні, дві вітальні та нещодавно обладнана L-подібна кухня. Агент з нерухомості Джон Пейн каже: "Ми думаємо, що покупцеві з дітьми сподобається задній сад, який в основному закладено на газоні з кам'яним замком".

Замок наче з фільму / Фото The Sun

Один місцевий житель розповів: "Я показав своєму школяреві, який одержимий замками, цю нерухомість, і він миттєво запитав, чи можемо ми помінятися будинками, щоб він міг мати замок".

Інший каже: "Я проводив би набагато більше часу в нашому саду, якби у мене було це в дитинстві!"

Усередині він дуже маленький / Фото The Sun

Будинок, який продають із замком, розташований у південно-східній частині Лондона, в районі Еббі-Вуд. Це досить зручна локація, адже неподалік є залізничне сполучення.

Вхід до будинку із саду / Фото The Sun