Це справді особливий будинок, адже його побудували спеціально для Чиказької всесвітньої виставки 1933 року. Зараз житло продають за 2,5 мільйона доларів у довгострокову оренду на близько 25 років.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Унікальний будинок, який переправили баржею до Індіани

"Для Чиказької виставки побудували не один будинок, але, коли ярмарок будинків закінчився, всі наказали знести. Один чоловік дивом зміг переправити їх на баржі до міста Беверлі-Шорс в Індіані, й таким чином врятувати від навмисного руйнування", – розповів агент з лістингу.

У 1960-х роках люди здавали ці будинки в оренду, але вони були вже напівзруйнованими. Згодом одна з американських організацій зі збереження історичних пам'яток знайшла добровольців, які погодилися взяти будинки в оренду на 55 років з умовою повністю їх відновити.

Краєвид на озеро майже з кожної кімнати / Фото VHT Studios

Саме в цей будинок рожевого кольору господарі вклали понад 2 мільйони доларів. Зараз житло площею 320 квадратів як зовні, так і всередині, має просто чудовий вигляд. У ньому є чотири спальні, три ванні кімнати, кухня та мансарда.

Окрім цього, нові господарі облаштували в будинку підвал, де є ще дві спальні, дві ванні кімнати та пральня. Словом, місця в помешканні багато, як і панорамних вікон, з яких можна милуватися хвилями на озері Мічиган.