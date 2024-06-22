Затишна резиденція з однією спальнею схована в горах Санта-Роза. Її спроєктував для себе відомий архітектор, тому в якості сумніватися не слід.

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Будинок з бетонними стінами

На жаль, архітектор не встиг добудувати житло, бо його життя раптово обірвалося. Теперішній власник будинку є третім або четвертим господарем.

Згідно з оголошенням, резиденція з однією спальнею має енергоефективні функції та сонячну систему Tesla. Та головною особливістю будинку є матеріал, з якого він збудований.

Для житла не дарма обрали бетон, адже він підтримує низьку температуру повітря всередині, що дуже потрібно в пустелі.

Голі бетонні стіни додають нотку індустріального стилю / Фото Realtor

Інтер'єр виконаний у стилі лофт. Він вирізняється високою 5-метровою стелею, панорамними вікнами і висувними скляними стінами. Основна житлова площа становить 130 квадратних метрів. Також є майстерня площею 27 квадратів і гараж на 145 квадратів.

Будинок розташований за 20 хвилин від міста Палм-Дезерт. Агентка з продажу каже, що це ідеальне місце, щоб втекти від суєти і милуватися горами.