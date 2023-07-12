Здається, він ідеальний: на ринку з'явився величезний особняк у горах

Цей будинок на горі Сонома в Каліфорнії просто прекрасний. Він розташований у спокійному й приватному місці, але водночас до метушливого міста їхати всього лише годину.

Будинок розташований в районі з приблизно 15 іншими будинками. На висоті 750 метрів з цього району відкривається чудовий краєвид на Тихий океан на заході та зелену долину Сонома на сході. Ціна маєтку становить 12,5 мільйонів доларів.

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Особлива і досить унікальна власність

"Ми з чоловіком живемо в Сан-Франциско і хотіли чогось дуже близького до міста, що було б справжньою втечею від міста. Ми довго шукали, поки знайшли цю нерухомість… Мене справді захопила земля та неймовірні краєвиди", – каже нинішня власниця Гретхен Хансен.

Краєвиди справді незабутні / Фото Sotheby's International Realty

Житло збудували ще в 1981 році. Гретхен та її чоловік Лі придбали будинок у 2017 році за 2 435 000 доларів. З того часу його не раз оновлювали. Власниця каже, що сама спостерігала часто спостерігала за ремонтом будинку, який вона називає "модерністською мрією".

Маєток площею 590 квадратних метрів вміщує п'ять спалень та стільки ж ванних кімнат. Вітальня, кухня, їдальня, сімейна кімната, медіакімната та винний льох розташовані на першому поверсі.

Вітальня з величезним панорамним вікном / Фото Sotheby's International Realty

"Майже щовечора на вас чекає неймовірне світлове шоу від самої матері-природи. Ви побачите відтінки рожевого, бірюзового, блакитного та лавандового кольорів у триметровому кухонному вікні", – захопливо розповідає Гансен.

На території є приголомшливий басейн і спа, розважальна зона площею понад 400 квадратних метрів із власною кухнею, гідромасажною ванною та вогнищем. Для персоналу власника чи гостей облаштований також окремий будиночок.

Надворі є басейн і відпочинкова зона / Фото Sotheby's International Realty

"Ми сподіваємося, що новим власникам це сподобається тут так само, як і нам", – зазначили продавці.