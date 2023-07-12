Дом расположен в районе с примерно 15 другими домами. На высоте 750 метров из этого района открывается вид на Тихий океан на западе и зеленую долину Сонома на востоке. Цена поместья составляет 12,5 миллиона долларов.

Обратите внимание В эту очередь ЖК "Великобритания" от КН РИЭЛ введено в эксплуатацию: что предлагают жильцам

Особая и достаточно уникальная собственность

"Мы с мужем живем в Сан-Франциско и хотели чего-то очень близкого к городу, что было бы настоящим бегством от города. Мы долго искали, пока нашли эту недвижимость… Меня действительно захватила земля и невероятные виды", – говорит нынешняя владелица Гретхен Хансен.

Пейзажи действительно незабываемые / Фото Sotheby's International Realty

Жилье построили еще в 1981 году. Гретхен и ее муж Ли приобрели дом в 2017 году за 2,435 млн долларов. С тех пор его не раз обновляли. Владелица говорит, что сама наблюдала, часто наблюдала за ремонтом дома, который она называет "модернистской мечтой".

Имение площадью 590 квадратных метров вмещает пять спален и столько же ванных комнат. Гостиная, кухня, столовая, семейная комната, медиакомната и винный погреб расположены на первом этаже.

Гостиная с огромным панорамным окном / Фото Sotheby's International Realty

"Почти каждый вечер вас ждет невероятное световое шоу от самой матери-природы. Вы увидите оттенки розового, бирюзового, голубого и лавандового цветов в трехметровом кухонном окне", – увлекательно рассказывает Гансен.

На территории оказался потрясающий бассейн и спа, развлекательная зона площадью более 400 квадратных метров с собственной кухней, гидромассажной ванной и костром. Для персонала владельца или гостей обустроен также отдельный домик.

На дворе есть бассейн и зона отдыха / Фотографии Sotheby's International Realty

"Мы надеемся, что новым владельцам это понравится здесь так же, как и нам", – отметили продавцы.