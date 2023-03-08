Будинок на півострові: перед вами відкриються неймовірні краєвиди

Найдорожчий будинок у Міннесоті – це особняк з 360-градусним видом на озеро Міннетонка. Він розташований в кінці півострова.

Особняк площею 838 квадратних метрів виставили на продаж за 14,75 мільйона доларів. З кожної кімнати в домі відкриваються неймовірні краєвиди. "Іноді здається, що ти ніби на круїзному кораблі. Вода дуже близько до дому, що нетипово", – діляться агенти з нерухомості.

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Будинок з казковими краєвидами

Агент Джим Шварц розповідає, що був присутній під час процесу будівництва, який завершився у 2016 році.

"Я познайомився з власниками в 2014 році і в підсумку знайшов для них нерухомість. Вони знесли старе житло і за кілька років побудували цей прекрасний будинок", – каже Шварц.

Особняк на півострові серед озера / Фото Realtor

У будинку є п'ять спалень і шість ванних кімнат. Основна спальня розташована на першому поверсі, а другий основний люкс і ще три спальні – нагорі.

Будинок має дві кухні – основну кухню та кухню для приготування їжі. Що стосується розваг, то тут є театр і винна кімната.

Розкішні й світлі кімнати / Фото Realtor

Наприкінці ділянки площею 1,1 гектара, захованої серед дерев, стоїть копія маяка. У власності також є найбільший житловий флагшток у Міннесоті.