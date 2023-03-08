Особняк площадью 838 квадратных метров выставили на продажу за 14,75 миллиона долларов. Из каждой комнаты в доме открываются невероятные виды. "Иногда кажется, что ты будто на круизном корабле. Вода очень близка к дому, что нетипично", – делятся агенты по недвижимости.

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Дом со сказочными пейзажами

Агент Джим Шварц рассказывает, что присутствовал во время строительства, который завершился в 2016 году.

"Я познакомился с владельцами в 2014 году и в итоге нашел для них недвижимость. Они снесли старое жилье и через несколько лет построили этот прекрасный дом", – говорит Шварц.

Особняк на полуострове среди озера / Фото Realtor

В доме есть пять спален и шесть ванных комнат. Основная спальня расположена на первом этаже, а второй основной люкс и еще три спальни – наверху.

Дом имеет две кухни – основную кухню и кухню для приготовления пищи. Что касается развлечений, то здесь есть театр и винная комната.

Роскошные и светлые комнаты / Фото Realtor

В конце участка площадью 1,1 гектара, спрятанного среди деревьев, стоит копия маяка. В собственности также есть самый большой жилой флагшток в Миннесоте.