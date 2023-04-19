Сучасний особняк на власному півострові: скільки коштує така розкіш

На продаж виставили сучасний маєток на півострові в Катауметі, Массачусетс. Саме з цього місця відкриваються найгарніші краєвиди, які тільки можна побачити.

Маєток розташований на ділянці площею понад 7 гектарів. Він вміщує п'ять спалень. Будинок з'явився на ринку за майже 13 мільйонів доларів.

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Дім розташований на приватному півострові

Будинок розміщений у чарівному місці, яке з усіх боків оточене водою. Головний дім побудували в 2009 році.



Будинок на власному острові / Фото Realtor

У будинку є вітальня, звідки відкривається вражаючий краєвид на басейн і набережну. Кухня – двоповерхова, добре обладнана високоякісною технікою; тут є комора для дворецького та вбудована банкетка для сніданку.



Простора вітальня з панорамними вікнами / Фото Realtor

Основний люкс на верхньому поверсі вміщує дві гардеробні та окрему ванну кімнату. Вище також є розважальна кімната з барною стійкою.

Кімната для відпочинку / Фото Realtor

Серед інших зручностей – тенісний корт, критий і відкритий басейни, тренажерний зал, сауна та паровий душ.

Критий басейн / Фото Realtor