Имение расположено на участке площадью более 7 гектаров. Он вмещает пять спален. Дом появился на рынке почти за 13 миллионов долларов.
Обратите внимание Кому принадлежит придомовая территория: объяснение девелопера
Дом расположен на частном полуострове
Дом расположен в волшебном месте, со всех сторон окруженном водой. Главный дом построили в 2009 году.
Дом на собственном острове / Фото Realtor
В доме есть гостиная, откуда открывается впечатляющий вид на бассейн и набережную. Кухня – двухэтажная, хорошо оборудованная высококачественной техникой; здесь есть кладовая для дворецкого и встроенная банкетка для завтрака.
Просторная гостиная с панорамными окнами / Фото Realtor
Основной люкс на верхнем этаже вмещает две гардеробные и отдельную ванную комнату. Выше также есть развлекательная комната с барной стойкой.
Комната для отдыха / Фото Realtor
Среди других удобств – теннисный корт, закрытый и открытый бассейны, тренажерный зал, сауна и паровой душ.
Крытый бассейн / Фото Realtor