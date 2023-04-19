Имение расположено на участке площадью более 7 гектаров. Он вмещает пять спален. Дом появился на рынке почти за 13 миллионов долларов.

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Дом расположен на частном полуострове

Дом расположен в волшебном месте, со всех сторон окруженном водой. Главный дом построили в 2009 году.



Дом на собственном острове / Фото Realtor

В доме есть гостиная, откуда открывается впечатляющий вид на бассейн и набережную. Кухня – двухэтажная, хорошо оборудованная высококачественной техникой; здесь есть кладовая для дворецкого и встроенная банкетка для завтрака.



Просторная гостиная с панорамными окнами / Фото Realtor

Основной люкс на верхнем этаже вмещает две гардеробные и отдельную ванную комнату. Выше также есть развлекательная комната с барной стойкой.

Комната для отдыха / Фото Realtor

Среди других удобств – теннисный корт, закрытый и открытый бассейны, тренажерный зал, сауна и паровой душ.

Крытый бассейн / Фото Realtor