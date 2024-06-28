Острів у Карибському морі скоро поглине море, але люди відмовляються його покидати

Ще на початку червня світові ЗМІ писали про те, що острів Гарді Сугдуб стає непридатним для життя. Близько 300 сімей готувалися до евакуації не материк, але були й такі, що вирішили залишитися там до останнього.

Тепер стало відомо, що деякі корінні жителі взагалі відмовляються покидати острів, попри небезпеку. Острів розташований на висоті лише пів метра над рівнем моря.

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Ситуація на панамському острові погіршується

Найвища точка острова наразі розташована на висоті лише 1 метр відносно рівня моря. Щоб контролювати рівень води, корінні мешканці використовують скелі та будують захисні стіни. Проте це не допомагає, бо через руйнацію коралових рифів довкола Гарді Сугдуба суша стала вразливою до ерозії та повеней. Острів Гарді Сугдуб у Карибському морі / Фото Adri Salido

У сезон дощів проблема загострюється. Мовиться про листопад і грудень, коли дують сильні вітри й з'являються потужні хвилі.

Острів у середньому лише на пів метра вищий за рівень моря – і цей показник постійно зростатиме, тож рано чи пізно кунам все ж доведеться покинути свій дім,

– заявив експерт з океанографічного моніторингу Стів Патон.

Управління з питань зміни клімату Міністерства навколишнього середовища Панами нещодавно провело дослідження. Фахівці дійшли висновку, що країна втратить близько 2% своєї прибережної території через підвищення рівня моря.

Уряд розуміє складність ситуації, тому готує житло для переселенців на материку. Вже 12 мільйонів доларів витрачено на облаштування спеціального поселення. Для кунів звели бетонні будинки в тропічному лісі. Воно розташоване за 2 кілометри від найближчого порту.