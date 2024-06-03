Близько 300 сімей збираються переселятися на материк. Люди, які присвятили життя морю і туризму, не хочуть покидати свої домівки, але в них немає вибору.

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Зміна клімату є причиною частих затоплень

Острів заселений корінним народом Куна понад 100 років. Тепер понад тисяча жителів змушена покинути свою землю, інакше вони просто потонуть.

Нам трохи сумно, тому що ми залишимо будинки, які знали все життя. Ми втратимо зв'язок із морем, де ми ловили рибу, де купалися і куди приїжджали туристи. Море мало-помалу топить острів,

– каже дівчина Надін, яка готується до переїзду разом зі своєю мамою, дядьком і хлопцем.

Все ж деякі жителі вирішили залишитися на острові до того часу, поки ситуація не стане критичною. Один із місцевих чиновників сказав, що влада не змушуватиме їх переїжджати.



Місцеві жителі збираються переїжджати на материк / Фото Adri Salido

Острів затоплює вже щороку, особливо в листопаді та грудні, коли сильні вітри розганяють хвилі. Вода вже неодноразово заливала не тільки вулиці, а й будинки. Мешканці намагалися зміцнити край острова камінням, палями та коралами, але це не допомагає.

Останнім часом я бачу, що зміна клімату справила великий вплив. Тепер приплив досягає такого рівня, якого не було раніше, і спека стає нестерпною,

– додає місцева мешканка.

Жителі острова Гарді Сугдуб мають переїхати в нове поселення на материку до кінця наступного року. Перші будинки для них уже звели, але наразі будівництво призупинили через брак фінансування.