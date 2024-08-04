Подейкують, що острів колись відвідували вікінги, а ще там знайшли цінну історичну деталь, яку донині зберігають у музеї. Безлюдний клаптик землі зараз продають за 190 тисяч фунтів.

Зверніть увагу Мрія інтроверта: на безлюдному острові продають будинок за 103 тисячі доларів

Цілий острів продають дешевше, ніж будинок

У травні 2024 року середня вартість нерухомості в Лондоні становила 532 тисяч фунтів, а в графстві Йоркшир – 209 000 фунтів стерлінгів. Тобто купити цілий острів можна за суму, що помітно менша, ніж ці обидві цифри.

Острів площею майже 70 акрів називають "плоским островом океану". Він є найбільшим у ланцюзі Фладда. Він розташований всього за кілька миль від півострова Троттерніш на острові Скай.

Про острів розповідають багато міфів і переказів, які стали частиною місцевого фольклору. За легендою, колись це місце вважалося священним, де вічне літо та ніколи не заходить сонце.

Острів Фладда-Чуайн / Фото Jam Press

У 1851 році на острові знайшли золоту каблучку XI століття, яка досі зберігається в Національному музеї Шотландії. А неподалік від "клаптика землі" мандрівники можуть досліджувати затонулі стародавні кораблі. До того ж це гарне місце для занять вітрильним спортом, підводним плаванням і риболовлею.

Наразі на Фладда-Чуайн немає жодного жителя. Проте там багато морських мешканців: колонія тюленів і дельфінів, а також морські свині, кити й акули.

Наразі побудувати житло на острові не можна, бо відповідних дозволів на це немає. Проте зазначено, що будь-який потенційний покупець може спробувати отримати документ на зведення невеликої хатини. Дістатися до острова можна або на власному судні, або найняти приватний човен.