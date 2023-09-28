У Німеччині падають ціни на житло: зафіксували рекордний показник

Вартість житлової нерухомості в Німеччині впала рекордними темпами. У період з квітня по червень ціни знизилися на 9,9% в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Як повідомило Федеральне статистичне управління, це найрізкіше падіння цін з 2000 року за такий короткий час. Та навіть, попри падіння, житло в Німеччині залишається дорогим.

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Вартість житла різко впала в другому кварталі

У порівнянні з першим кварталом 2023 року житлова нерухомість подешевшала на 1,5 відсотка. Однак падіння було меншим, ніж у попередні два квартали, що становило -2,9 і -5,1 відсотка.

Експерти назвали основні причини такого різкого падіння в період з квітня по червень цього року. На їхню думку, це зростання витрат на фінансування та стабільно висока інфляція.

Економіст земельного банку Баден-Вюртемберга Мартін Гут зазначив, що падіння цін сталося після тривалого зростання вартості житла. Тому квартири в Німеччині, як і раніше, дорогі та важкодоступні.

"Квартири все ще недешеві, і через підвищення відсоткових ставок доступні для все меншої кількості домогосподарств. Ринок тісний, житлової площі мало. Тому житло залишається дорогим – оренда чи купівля", – зазначив економіст.

Значне падіння цін зафіксували як у містах, так і в сільській місцевості. Однак у містах тенденція до зниження була сильнішою. Наприклад, у семи найбільших: Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Дюссельдорфі – спостерігалося значне зниження цін. Вартість одно- та двосімейних будинків впала на 12,6 відсотка. За квартири довелося заплатити на 9,8 відсотка менше, ніж у 2022 році.

Найменше падіння спостерігалося в малонаселених сільських районах. Наприклад, одно- та двоквартирні будинки там коштували на 8,1 відсотка дешевше.