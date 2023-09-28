Как сообщило Федеральное статистическое управление, это самое резкое падение цен с 2000 года за столь короткое время. И даже несмотря на падение, жилье в Германии остается дорогим.

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Стоимость жилья резко упала во втором квартале

В сравнении с первым кварталом 2023 года жилая недвижимость подешевела на 1,5 процента. Однако падение было меньше, чем в предыдущие два квартала, что составляло –2,9 и –5,1 процента.

Эксперты назвали основные причины столь резкого падения в период с апреля по июнь этого года. По их мнению, это рост расходов на финансирование и стабильно высокая инфляция.

Экономист земельного банка Баден-Вюртемберг Мартин Гут отметил, что падение цен произошло после продолжительного роста стоимости жилья. Поэтому квартиры в Германии по-прежнему дорогие и труднодоступные.

"Квартиры все еще недешевы, и из-за повышения процентных ставок доступны для все меньшего количества домохозяйств. Рынок тесный, жилой площади мало. Поэтому жилье остается дорогим – аренда или покупка", – отметил экономист.

Значительное падение цен было зафиксировано как в городах, так и в сельской местности. Однако в городах тенденция к понижению была сильнее. К примеру, в семи крупнейших: Берлине, Гамбурге, Мюнхене, Кельне, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте и Дюссельдорфе – наблюдалось значительное снижение цен. Стоимость одно- и двухсемейных домов упала на 12,6%. За квартиры пришлось заплатить на 9,8 процента меньше, чем в 2022 году.

Меньшее падение наблюдалось в малонаселенных сельских районах. К примеру, одно- и двухквартирные дома там стоили на 8,1 процента дешевле.