Низька ціна, високі ризики: аналітики про інвестицію у нерухомість під час війни

Довгий час нерухомість поруч із фондовим ринком та криптовалютою входили у трійку найпопулярніших напрямків для інвестицій. Проте війна дещо змінила пріоритети.

Інвестиційні аналітики Шаміголов Рінат та Лисенко Олег розповіли про перспективи, ризики та переваги сьогоднішніх капіталовкладень у ринок житла.

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Експерти про ризики інвестицій в українську нерухомість

Нерухомість як форма примноження капіталу в Україні залишалася стабільною та популярною довгі роки. У 2021 році ціни на житло у Києві зросли на 30%, у регіонах – на 10 – 30% у доларах. Утім, після повномасштабного вторгнення росії в Україну ринок нерухомості кардинально змінився.

За статистикою Bird, попит на оренду почав лише ближче до літа. У травні він досяг 50% від рівня довоєнного часу. У червні цей показник виріс уже 80%. Дохід від оренди знизився як у доларах США, так і у гривні.

Водночас 40% житлових комплексів України відкрили продаж квартир. Будівництво запустилося у 14% житлових комплексах Києва, 50 – 55% Одеси та 90% у Львові. Однак зараз потенційні покупці нерухомості не ризикують вкладатися в новобудови. Аналітики стверджують, що перевагу віддають зданим об'єктам. Падіння продажів спостерігається по всіх регіонах, а інвестори чекають на стабілізацію ситуації.

За даними ЛУН, вартість квадратного метра у новобудовах Києва:

в 60% об'єктів залишилася незмінною,

в 30% – зросла,

в 10% – впала.

Інвестиційні аналітики нагадують, що при аналізі ціни варто пам'ятати про інфляцію та зростання курсу долара.

Зараз можна придбати нерухомість за цінами, що знижуються, щоб отримати хороший прибуток після нормалізації ситуації в країні,

– додають експерти.

Проте, за їхніми даними, інвестори не поспішають вкладати гроші, а це впливає на темпи та обсяги будівництва. Насамперед це зумовлено низькими доходами. Ті, хто потребує нового житла замість знищеного під час військових дій, не зможуть його купити без державної підтримки у вигляді пільгового кредитування.

Тож очікувати зростання попиту на первинному ринку нерухомості через активні бойові дії не варто – прибутку від цього придбання не отримаєш, а ризик втрати активу занадто високий, підсумовують аналітики.