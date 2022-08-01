Инвестиционные аналитики Шамиголов Ринат и Лысенко Олег рассказали о перспективах, рисках и преимуществах сегодняшних капиталовложений в рынок жилья.

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Эксперты о рисках инвестиций в украинскую недвижимость

Недвижимость как форма приумножения капитала в Украине оставалась стабильной и популярной долгие годы. В 2021 году цены на жилье в Киеве выросли на 30%, в регионах – на 10 – 30% в долларах. Однако после полномасштабного вторжения россии в Украину рынок недвижимости кардинально изменился.

По статистике Bird, спрос на аренду начал только ближе к лету. В мае он достиг 50% от уровня довоенного времени. В июне этот показатель вырос уже на 80%. Выручка от аренды снизилась как в долларах США, так и в гривне.

В то же время 40% жилых комплексов Украины открыли продажу квартир. Строительство запустилось в 14% жилых комплексах Киева, 50 – 55% Одессы и 90% во Львове. Однако сейчас потенциальные покупатели недвижимости не рискуют вкладываться в новостройки. Аналитики утверждают, что предпочтение отдают сданным объектам. Падение продаж наблюдается по всем регионам, а инвесторы ждут стабилизации ситуации.

По данным ЛУН, стоимость квадратного метра в новостройках Киева:

в 60% объектов осталась неизменной,

в 30% – выросла,

в 10% – упала.

Инвестиционные аналитики напоминают, что при анализе цены следует помнить об инфляции и росте курса доллара.

Сейчас можно приобрести недвижимость по снижающимся ценам, чтобы получить хорошую прибыль после нормализации ситуации в стране,

– добавляют эксперты.

Однако, по их данным, инвесторы не спешат вкладывать деньги, что влияет на темпы и объемы строительства. В первую очередь это обусловлено низкими доходами. Те, кто нуждается в новом жилье вместо уничтоженного во время военных действий, не смогут его купить без государственной поддержки в виде льготного кредитования.

Так что ожидать роста спроса на первичном рынке недвижимости из-за активных боевых действий не стоит – прибыли от этого приобретения не получишь, а риск потери актива слишком высок, заключают аналитики.