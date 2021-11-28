Причому інвесторів навіть не лякає підвищення ціни квадратного метра. Все більше покупців готові купити 2-х та 3-х кімнатну квартиру та навіть вкластися у віп-житло.

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Пандемія врятувала забудовників

"У 2020 році ринок утримався, а 2021 – навіть пішов подорожчання в межах 15 – 25%, але це очікувано. Якщо брати реальну інфляцію в країні, то й нерухомість подорожчала в межах інфляції. Все дорожчає. І ми ще не вийшли на рівень 2014 року за цінами, коли вони, через стрибок долара, різко піднялися", – аналізує віцепрезидент Асоціація професійних управляючих нерухомістю Анатолій Топал.

Експерт зазначає, що вижити ринку нерухомості допоміг коронавірус. Через закриті кордони українці не вивезли з країни близько 10 мільярдів доларів, які зазвичай витрачали на подорожі. А тримати гроші "під матрацом" – ризиковано.

Він зазначає, що в українців немає альтернатив, тому забудовники опинилися в плюсі.

Мало хто інвестує гроші в криптовалюту, а фондового ринку у нас немає. Тому переважна більшість громадян понесла гроші забудовникам. Зріс. попит, підтягнулися і ціни, – зазначає Топал.

Головні цілі інвестування у нерухомість

Вкладення в нерухомість у нашій країні – один із надійних способів зберегти накопичення,

– підкреслює засновник Клубу інвесторів Костянтин Браво.

Більшість українців купують квартиру, щоб згодом здавати її в оренду. Це базова інвестиція, яка приносить дохід.

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Важливо й те, що Україна залишається серед європейських лідерів щодо віддачі грошей на вкладений капітал. Експерт зазначає, що тутешня житлова нерухомість у багатьох містах показує прибутковість 9,5 – 10% річних, у Європі – всього 3%.

В той самий час менш популярними стали інвестиції з метою перепродажу нерухомості та заробітку на "квадратах" після введенням будинку в експлуатацію.

Пандемія вплинула на вибір житла

2021 показав, що українці "відійшли від совкового голоду на житло", а покупець став перебірливішим і вимогливішим. Головними факторами прийняття рішення про купівлю досі залишається місце розташування та ціна, але покупці починають цікавитися сервісом, доброустроєм прибудинкової території; інфраструктурою; соціальним становищем тих, хто живе поруч тощо.

Якщо виникне можливість поміняти квартиру в центрі на заміський будинок, який задовольняє покупця за всіма параметрами, вони його купуватимуть. Пандемія показала, що не обов'язково жити у місті, можна жити за його межами та працювати віддалено.