"Паперовий літачок": як виглядає незвичний дитячий садок у Китаї
Джерело:Design Boom
Компанія dika design, яка спеціалізується на проєктуванні просторів для дошкільнят, представила новий дитячий садок у Китаї. Споруда отримала назву "Паперовий літачок".
Назву об'єкт отримав через відповідну форму. Щоб підкреслити символізм, над головним входом повісили пропелер.
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Що відомо про проєкт
Незвичайна будівля з'явилася в Китаї – у провінції Юньнань. Два бічні корпуси нагадують крила, а головний коридор – основний каркас літака. Щоб підкреслити цей ігровий символізм, дитячий садок пофарбували в білий колір. Завершальною деталлю став великий червоний пропелер, який прикріпили на лицьовий фасад прямо над головним входом.
Щоб надати будівлі грайливості, архітектори спроєктували вікна різних розмірів та форм, поділили їх на умовні блоки, які розфарбували у різні кольори. Головний вхід виконали у вигляді арки, на даху якої розмістили фігури тварин.
Червоний, синій та жовтий фігурують не лише на фасаді, але й навколо будівлі. На території організували зону для прогулянок та ігор. Замість парканів, їх відокремили за допомогою зелених насаджень.
Архітектори зазначили, що їхній план полягав у тому, щоб зробити будівлю частиною міського пейзажу. А завдяки яскравим кольорам та незвичайній концепції дитячий садок став своєрідною пам'яткою району.
Більше фото дитячого садка у Китаї: