"Паперовий літачок": як виглядає незвичний дитячий садок у Китаї

Компанія dika design, яка спеціалізується на проєктуванні просторів для дошкільнят, представила новий дитячий садок у Китаї. Споруда отримала назву "Паперовий літачок".

Назву об'єкт отримав через відповідну форму. Щоб підкреслити символізм, над головним входом повісили пропелер.

Читайте Чи варто купувати житло в кредит без першого внеску: пояснення девелопера

Що відомо про проєкт

На лицьовий фасад прикріпили червоний пропелер / Фото dika-design

Незвичайна будівля з'явилася в Китаї – у провінції Юньнань. Два бічні корпуси нагадують крила, а головний коридор – основний каркас літака. Щоб підкреслити цей ігровий символізм, дитячий садок пофарбували в білий колір. Завершальною деталлю став великий червоний пропелер, який прикріпили на лицьовий фасад прямо над головним входом.

Вікна різних розмірів / Фото dika-design

Щоб надати будівлі грайливості, архітектори спроєктували вікна різних розмірів та форм, поділили їх на умовні блоки, які розфарбували у різні кольори. Головний вхід виконали у вигляді арки, на даху якої розмістили фігури тварин.

Фасад дитячого садка у Китаї / Фото dika-design

Червоний, синій та жовтий фігурують не лише на фасаді, але й навколо будівлі. На території організували зону для прогулянок та ігор. Замість парканів, їх відокремили за допомогою зелених насаджень.

Столова з панорамними вікнами / Фото dika-design

Архітектори зазначили, що їхній план полягав у тому, щоб зробити будівлю частиною міського пейзажу. А завдяки яскравим кольорам та незвичайній концепції дитячий садок став своєрідною пам'яткою району.

Більше фото дитячого садка у Китаї: