Ця підприємлива молода пара відмовилася від оренди житла, іпотек та кредитів. Натомість вони викупили ділянку неймовірно мальовничої землі та перетворили її у власний оазис.

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Думати інакше

Перший дім пари / Фото MSN

Коли Тім Девідсон і Сем Костнер вирішили здійснити свою мрію про нерухомість, вони навіть не підозрювали, що це призведе до купівлі трейлеру, будівництва приватного будинку та володіння цілим островом.

Дім отримав свою назву завдяки унікальним вітражам / Фото MSN

У 2017 році Сем і Тім почали пошуки будинку у Флориді. Термін оренди їхньої квартири закінчувався і пара вирішила вкластися у власне житло. Моніторячи різноманітні варіанти, вони натрапили на Тіффані – мобільний будинок площею 25 квадратів. До цього пара не розглядала можливості переїхати в крихітну оселю, оскільки їм здавалося, що це непрактично. Утім, переваги дизайну Тіффані та приваблива ціна (72 000 доларів) зробили свою справу.

Архітектурний шедевр

На другому рівні розміщена спальня / Фото MSN

Вітражі, настінні бра, дизайнерські світильники та дерев'яні меблі відразу привернули увагу покупців. Тім і Сем внесли лише кілька функціональних змін: додали туалетний лоток для свого кота Олівера, встановили комбіновану прально-сушильну машину та докупили деяку техніку. Попри несуттєві розміри, на кухні помістилися холодильник. плита та стільниця з глибокою раковиною.

У будинку навіть є ванна / Фото MSN

Одна з найцікавіших особливостей санвузла – ванна в японському стилі, зроблена з вторсировини. Тім розповідає, що її виготовили зі старого телефонного стовпа, розрізаного на блоки. Готову ванну покрили поліуретановим покриттям. Коли вона не використовується, резервуар можна перемістити на спеціально облаштоване місце над унітазом. Це економить місце на підлозі.

Місце для зберігання під сходами / Фото MSN

У будинку невеликого розміру важливо використовувати кожен сантиметр. Так, пара використала простір під сходами, облаштувавши тут шафу для одягу, місце для бака з гарячою водою та шухляди для зберігання зубних щіток і туалетного приладдя.

Спальня з великим ліжком / Фото MSN

На другому поверсі пара переобладнала горище. Тепер це гостьовий простір та спальня Тіма і Сема. Глибоке дизайнерське узголів'я, виготовлене на замовлення, є водночас місцем для зберігання речей.

Скорочення речей

Переїжджаючи в крихітне житло, подружжю довелося позбутися більшості накопичених речей. Тім оцифрував фотографії, а щоб позбутися від зайвого одягу Сем вирішила провести власний відбір. За 90 днів до переїзду вона перевернула всі гачки для вішаків в один бік. Коли яка-небудь річ одягалася та пралася – дівчина змінювала положення гачка. Відтак, в кінці експерименту Сем вдалося викинути всі речі, які насправді виявилися непотрібними.

В новий дім пара перевезла лише 4 коробки речей.

Тім і Сем насолоджувалися життям в новому домі та раділи, що його можна перевезти в будь-яке місце. Особливо, враховуючи наступну покупку пари.

Перспективна покупка

Пара купила острів, оточений озером / Фото MSN

Переглядаючи каталоги нерухомості, Сем і Тім натрапили на острів у Флориді. 60 соток території без інженерних комунікацій були виставлені на продаж ще 2 роки тому. За час пошуків клієнтів, тут накопичилося чимало будівельних матеріалів, а кілька складських будівель перебували в занедбаному стані. Тіму вдалося знизити ціну й в результаті пара придбала острів за 200 000 доларів.

Цього разу пара збудувала будинок з нуля. Тім вивчив норми будівництва та правила планування, ознайомився з принципом проведення комунікацій. Це допомогло забезпечити найвищу якість робіт.

Восьмикутний фасад, розроблений компанією Deltec Homes, яка створює стійкі до ураганів будинки, коштував 30 000 доларів. Розробивши внутрішнє планування, власники нерухомості виявили, що цей дім площею 30 квадратів виглядав значно просторішим за Тіффані.

В майбутньому Сем і Тім планують встановити в будинку акумуляторну батарею / Фото MSN

Гарнітур з м'ятно-зеленими шафами, світла стільниця і стильна біла плитка повністю відрізняють цю кухню від кулінарного куточка Тіффані. Пара навіть змогла знайти старий холодильник вартістю всього лиш 100 доларів.

Яскрава кухня / Фото MSN

Пара консультує інших людей, які хочуть придбати крихітну нерухомість / Фото MSN

Коли вони купили нерухомість, на острові знаходилися складські приміщення і напівзруйнований човновий причал. Завершивши облаштування крихітного будиночка, Тім і Сем вирішили оновити територію подвір'я. Тепер це стильний простір для відпочинку сім'ї та друзів.

Зона для відпочинку / Фото MSN

Фінансова незалежність

Минулого місяця пара перевезла на острів Тіффані. Тепер на острові знаходиться 2 повноцінних житлових простори.

Зараз на території є 2 будинки, склад та місце для відпочинку просто неба / Фото MSN

Сем і Тім діляться, що зараз вони відчувають фінансову свободу та менше занепокоєння, пов'язаного з економією. Це допомагає зосередитися на правильних речах.