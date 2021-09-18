Пара переробила старий шкільний автобус у будинок для подорожей: фото результату

На реалізацію проєкту британці витратили 5 500 доларів. Всі ремонтні роботи вони виконували самостійно, навчаючися за допомогою відеороликів з практичними порадами.

39-річна Трейсі Уокер та її 43-річний чоловік Джеймі вирішили здійснити свою давню мрію: відправитися в сімейну подорож разом зі своїми дітьми. Пара виховує 2 синів – Арчі, та Ісаака.

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У вересні 2020 року школа Арчі виставила на продаж старий шкільний автобус за 1 374 доларів. Пара розповідає, що це була імпульсивна покупка, зумовлена вигідною ціною транспорту.

Пара подорожує Великою Британією / Фото інстаграм never_stop_exploring_vanlife

Трейсі завжди багато подорожувала, щоб побачити світ. А з появою дітей жінка вирішила долучити й їх до вивчення різних культур та способів життя.

Перетворення автобуса

Пара відразу приступила до трансформації транспорту, який назвали Бетті. Вони вирвали сидіння, килими, пластикові панелі та гумову підлогу. Під покриттям сім'я виявила плями іржі, які довелося зварювати. Далі Трейсі з Джеймі замінили ущільнювачі, зняли вітрове скло та приховали кожну виявлену тріщину. Також пара подбала про усунення містків холоду.

В автобусі є кухня, спальня та їдальня / Фото інстаграм never_stop_exploring_vanlife

Наступним кроком стала обшивка стелі та установка електропроводки. На цьому ж етапі пара почала обшивати стіни автобуса фанерою.

Ми просвердлили отвори в тендітному даху, бічній панелі та підлозі для того щоб вивести сонячну батарею, вентиляція, та електрику. Це було страшно, оскільки неправильний розмір отвору призвів би до додаткових витоків тепла з автомобіля, – розповідає пара.

Щоб максимально збільшити простір, пара використала меблі, які трансформуються під будь-які потреба, які виникають в подорожі. Так, в автобусі є обідній стіл, велике ліжко, щоб сім'я могла спати в перервах між дорогою, а також шафки, які зводять безлад до мінімуму.

В автобусі є кухня, спальня та їдальня / Фото інстаграм never_stop_exploring_vanlife

Фасад фургону залишився оригінальним. Пара вирішила залишити яскравий колір та девіз школи Арчі: "Вчися сьогодні, щоб жити завтра".

Загалом пара витратила 5 500 доларів на всі ремонтні роботи та завершила автобус у серпні 2021 році.

Пара планує об'їздити усю Європу / Фото інстаграм never_stop_exploring_vanlife

Зараз у пари є кілька амбітних планів, серед яких – поїздка до Австрії, Угорщини та Румунії.