39-летняя Трейси Уокер и ее 43-летний муж Джейми решили осуществить свою давнюю мечту: отправиться в семейное путешествие вместе со своими детьми. Пара воспитывает 2 сыновей – Арчи и Исаака.

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В сентябре 2020 школа Арчи выставила на продажу старый школьный автобус за 1 374 долларов. Пара рассказывает, что это была импульсивная покупка, обусловлена выгодной ценой транспорта.

Пара путешествует Великобританией / Фото инстаграм never_stop_exploring_vanlife

Трейси всегда много путешествовала, чтобы увидеть мир. А с появлением детей женщина решила приобщить их к изучению различных культур и образов жизни.

Преобразование автобуса

Пара сразу приступила к трансформации транспорту, который назвали Бетти. Они вырвали сиденья, ковры, пластиковые панели и резиновый пол. Под покрытием семья обнаружила пятна ржавчины, которые пришлось сваривать. Далее Трейси с Джейми заменили уплотнители, сняли ветровое стекло и скрыли каждую обнаруженную трещину. Также пара позаботилась об устранении мостиков холода.

В автобусе есть кухня, спальня и столовая / Фото инстаграм never_stop_exploring_vanlife

Следующим шагом стала обшивка потолка и установка электропроводки. На этом же этапе пара начала обшивать стены автобуса фанерой.

Мы просверлили отверстия в хрупкой крыше, боковой панели и полу, для того чтобы вывести солнечную батарею, вентиляция и электричество. Это было страшно, поскольку неправильный размер отверстия привел бы к дополнительным утечкам тепла из автомобиля, – рассказывает пара.

Чтобы максимально увеличить пространство, пара использовала мебель, которая трансформируется под любые потребности, возникающие в путешествии. Так, в автобусе есть обеденный стол, большая кровать, чтобы семья могла спать, а также шкафчики, которые сводят беспорядок к минимуму.

В автобусе есть кухня, спальня и столовая / Фото инстаграм never_stop_exploring_vanlife

Фасад фургона остался оригинальным. Пара решила оставить яркий цвет и девиз школы Арчи: "Учись сегодня, чтобы жить завтра".

В общем пара потратила 5 500 долларов на все ремонтные работы и завершила автобус в августе 2021 году.

Пара планирует объездить всю Европу / Фото инстаграм never_stop_exploring_vanlife

Сейчас у пары есть несколько амбициозных планов, среди которых – поездка в Австрию, Венгрию и Румынию.