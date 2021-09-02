Пара самостійно збудувала крихітний дім за 6 місяців: що з цього вийшло

Молоде подружжя показало, що можна самостійно побудувати двокімнатний будинок всього за 40 тисяч доларів. Єдина умова – в такому приміщенні може бракувати простору для усамітнення.

Під час локдауну, молоде подружжя Грейс Стінгер та Крейг Дуглас вирішили обзавестися власною нерухомістю. Проєкт, який отримав назву Tiny Blue, – це 2 кімнати на фермі у Вустерширі, яка належить батькам Грейс.

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Минулого року пара замовила дерев'яний каркас модульного будинку. Коли він прибув на локацію, Грейс і Крейг приступили до обробки фасаду та створення інтер'єру.

Основний вхід веде в вітальню з диваном, журнальним столиком і книжковою полицею. Поруч знаходиться мінікухня зі сходами, які ведуть на другий рівень, де розташована зона спальні з двоспальним ліжком. Кожен сантиметр під сходами використано для зберігання речей.

Пара запевняє, що їм вистачає простору / Фото mirror

У задній частині будинку знаходиться окрема ванна кімната з туалетом, душем і раковиною.

Будинок стильно оздоблений, але найбільше вражає те, наскільки дешево обійшлося його будівництво та внутрішній ремонт. Повна сума становить приблизно 40 тисяч доларів (1 млн гривень).

За даними кредитора Halifax, середня іпотека обійшлася б парі вдвічі більше – орієнтовно 80 тисяч доларів.

Зонування простору / Фото mirror

Стрінгер розповідає, що володіння навіть невеликою нерухомістю дає їй відчуття фінансової незалежності, оскільки тепер вона не виплачує ні орендну плату, ні іпотеку.

Загалом на збірку дому знадобилося лише 6 місяців. Теперішні власники житла зазначають, що велика сума витрат припала на доставку матеріалів, оскільки під час локдауну більшість будівельних магазинів працювали виключно в режимі онлайн.