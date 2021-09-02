Во время локдауна, супруги Грейс Стингер и Крейг Дуглас решили обзавестись собственной недвижимостью. Проект, получивший название Tiny Blue, – это 2 комнаты на ферме в Вустершире, принадлежащей родителям Грейс.

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В прошлом году пара заказала деревянный каркас модульного здания. Когда он прибыл на локацию, Грейс и Крейг приступили к обработке фасада и созданию интерьера.

Основной вход ведет в гостиную с диваном, журнальным столиком и книжной полкой. Рядом находится мини-кухня с лестницей, ведущей на второй уровень, где расположена зона спальни с двуспальной кроватью. Каждый сантиметр под лестницей использовано для хранения вещей.

Пара уверяет, что им хватает пространства / Фото mirror

В задней части дома находится отдельная ванная комната с туалетом, душем и раковиной.

Дом стильно украшен, но больше всего поражает то, насколько дешево обошлось его строительство и внутренний ремонт. Полная сумма составляет примерно 40 тысяч долларов (1 млн гривен).

По данным кредитора Halifax, средняя ипотека обошлась бы паре вдвое больше – ориентировочно 80 тысяч долларов.

Зонирование пространства / Фото mirror

Стрингер говорит, что владение даже небольшой недвижимостью дает ей ощущение финансовой независимости, поскольку теперь она не выплачивает ни арендную плату, ни ипотеку.

На сбор дома понадобилось всего 6 месяцев. Нынешние владельцы жилья отмечают, что большая сумма расходов пришлась на доставку материалов, поскольку во время локдауна большинство строительных магазинов работали исключительно в режиме онлайн.