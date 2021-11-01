Розповідаємо, як проходило будівництво будиночка, який викликає ажіотаж на Airbnb та приносить 42 тисячі доларів прибутку в рік. Читайте на Нерухомість 24!

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Як відбувалося будівництво

У тіктоці пара поділилася усім процесом будівництва: від закладення фундаменту до облицювання фасаду.

Тіктокери самостійно підвели фундамент під модульний будинок. Після цього вони дочекалися підрядників, які встановили стіни та стелю. Цей етап зайняв лише 2 робочі дні.

Інтер'єр будиночка

У будиночку є кухня, вітальня та спальня на другому рівні / Фото The Sun

В будиночку площею 22 квадратні метри помістилася повноцінна кухня з плитою та холодильником, вітальня, а також спальня на другому рівні. Щоб проводити більше часу на дворі, пара додала ще один важливий елемент – терасу для відпочинку.

Як повідомляє Стеф, якій й належить опубліковане відео, на замовлення модульної конструкції та її встановлення пара витратила лише 37 545 доларів (987 447 гривень). Користувачі тіктоку активно цікавляться, як їм вдалося заплатити за будинок. Стеф відповіла у коментарях, що сума була невеликою й разом з партнером їм вдалося назбирати її готівкою.

Пара біля свого будинку / Фото інстаграм openhouse_austin

Зараз пара здає будинок на Airbnb та зазначає, що це величезне джерело сімейного доходу.