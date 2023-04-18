Рідкісний скарб: на ринку з'явилася печера самітника, якій 900 років
Джерело:the Sun
На ринку Британії з'явилася печера, якій 900 років. Кажуть, що її збудував відлюдник із Дербі, який жив там певний час.
Печера захована в лісі, тому її досить важко знайти. Це дуже цікаве місце самітника на ім'я Корнеліус, який жив там у 1100 роках. Її можна придбати за 60 тисяч фунтів стерлінгів.
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Печера відлюдника серед лісу
У печері є отвори для дверей і вікон, а на одній зі стін вигравіюваний хрест із багатовіковими графіті зовні. Разом з печерою продають і частину лісу, де ростуть кілька видів дерев і квітучих рослин.
В оголошенні мовиться, що це "унікальна можливість придбати старий ліс із місцевою історичною пам’яткою. Ця лісова місцевість буде цікавою для фахівців зі збереження земель".
Кажуть, що мешканець печери Корнелій бачив релігійний сон, у якому йому наказали піти в абатство Дейл у Дербіширі, щоб жити скромним життям і молитися. Прибувши, він не знайшов нічого, крім болота на дні долини з крутими берегами з пісковику на південній стороні.
Там він розкопав дім на одному з пісковиків і почав жити. Пізніше Корнелій побудував на цьому місці кам'яну каплицю, яка вважається однією з найменших церков країни розміром лише 26 на 25 футів. На цьому місці також можна побачити його криницю.