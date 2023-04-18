Рідкісний скарб: на ринку з'явилася печера самітника, якій 900 років

На ринку Британії з'явилася печера, якій 900 років. Кажуть, що її збудував відлюдник із Дербі, який жив там певний час.

Печера захована в лісі, тому її досить важко знайти. Це дуже цікаве місце самітника на ім'я Корнеліус, який жив там у 1100 роках. Її можна придбати за 60 тисяч фунтів стерлінгів.

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Печера відлюдника серед лісу

У печері є отвори для дверей і вікон, а на одній зі стін вигравіюваний хрест із багатовіковими графіті зовні. Разом з печерою продають і частину лісу, де ростуть кілька видів дерев і квітучих рослин.

В оголошенні мовиться, що це "унікальна можливість придбати старий ліс із місцевою історичною пам’яткою. Ця лісова місцевість буде цікавою для фахівців зі збереження земель".

Печера самітника Корнелія / Фото Triangle News

Кажуть, що мешканець печери Корнелій бачив релігійний сон, у якому йому наказали піти в абатство Дейл у Дербіширі, щоб жити скромним життям і молитися. Прибувши, він не знайшов нічого, крім болота на дні долини з крутими берегами з пісковику на південній стороні.

Ліс довкола також продають / Фото Triangle News

Там він розкопав дім на одному з пісковиків і почав жити. Пізніше Корнелій побудував на цьому місці кам'яну каплицю, яка вважається однією з найменших церков країни розміром лише 26 на 25 футів. На цьому місці також можна побачити його криницю.