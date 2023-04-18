Пещера спрятана в лесу, поэтому ее достаточно сложно найти. Это очень интересное место отшельника по имени Корнелиус, жившего там в 1100 годах. Ее можно приобрести за 60 тысяч фунтов стерлингов.

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Пещера отшельника среди леса

В пещере есть отверстия для дверей и окон, а на одной из стен выгравирован крест с многовековыми граффити снаружи. Вместе с пещерой продают и часть леса, где ростут несколько видов деревьев и цветущих растений.

В объявлении говорится, что это "уникальная возможность приобрести старый лес с местным историческим памятником. Эта лесная местность будет интересна специалистам по сохранению земель".

Пещера отшельника Корнелия / Фото Triangle News

Говорят, что житель пещеры Корнелий видел религиозный сон, в котором ему приказали пойти в аббатство Дейла в Дербишире, чтобы жить скромной жизнью и молиться. Прибыв, он не нашел ничего, кроме болота на дне долины с крутыми берегами из песчаника на южной стороне.

Лес также продают / Фото Triangle News

Там он раскопал дом на одном из песчаников и стал жить. Позже Корнелий построил на этом месте каменную часовню, которая считается одной из самых маленьких церквей в размере всего 26 на 25 футов. На этом месте также можно увидеть его колодец.