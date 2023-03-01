Перехідний стиль: цей тип декору сподобається навіть примхливим

Обираючи стиль декору, важко зупинитися лише на одному. Сучасний, традиційний, етнічний – якщо перелічувати далі можна просто забути, що ви хотіли з самого початку.

Але ось що чудово в дизайні інтер'єру: багато стилів накладаються один на одного і можуть дуже добре поєднуватися. Світ дизайну використовує термін "перехідний стиль", щоб описати тип, який поєднує дві різні естетики в одній кімнаті.

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Перехідний стиль

Ключем до досягнення цього стилю є баланс. Прикладом може бути сучасний обідній стіл оточений традиційними м'якими стільцями.



Сучасний мармуровий стіл з м'якими стільцями / Фото Interior Design

Як і в будь-якому стилі дизайну, існують неофіційні правила для створення зовнішнього вигляду. Ви можете скористатися ними, щоб якнайкраще досягти комбінованого перехідного стилю у своєму домі.

Правило 1: обирайте нейтральні тони

Вони є ознакою перехідного стилю. Виберіть ненасичену палітру білого, кремового, бежевого, коричневого, сірого або світло-коричневого. Простий нейтральний колір стін, підлоги, шаф і великих меблів зробить кімнату позачасовою.

Правило 2: використовуйте різні матеріали

Перехідний стиль охоплює різні матеріали, які мають однаковий колір, але різну текстуру. Незалежно від того, чи це камінь, дерево чи шкіра, перехідний стиль любить будь-які поєднання. Використання кількох різних текстур допоможе вам досягти елегантного, але сучасного вигляду.

Правило 3: економно використовуйте яскраві акценти

Не перестарайся. Оберіть кілька гучних речей, які акцентують увагу на кімнаті, але не захаращують її. Візерунками теж не захоплюйтесь.



Яскраві акценти / Фото Martha O'Hara Interiors

Правило 4: сучасний килим обов'язковий

Перехідні меблі майже завжди поєднуватимуть із сучасним килимом. Замість традиційного килима з квітами чи східним орнаментом постеліть однотонний чи з геометричним принтом. Це простий спосіб доторкнутися до перехідного стилю, який не потребує повного перепланування вашого будинку.

Правило 5: спирайтеся на класичні лінії

Обирайте меблі, які мають витончену форму з простими, вишуканими лініями, а не округлі й декоративні деталі. Наприклад, дверні ручки можуть бути прямими, а раковини – прямокутної форми.