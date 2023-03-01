Но вот что отлично в дизайне интерьера: многие стили накладываются друг на друга и могут очень хорошо сочетаться. Мир дизайна использует термин "переходный стиль", чтобы описать тип, объединяющий две различные эстетики в одной комнате.

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Переходный стиль

Ключом к достижению этого стиля есть баланс. Примером может быть современный обеденный стол, окруженный традиционными мягкими стульями.



Современный мраморный стол с мягкими стульями / Фото Interior Design

Как и в любом стиле дизайна, существуют неофициальные правила создания внешнего вида. Вы можете воспользоваться ими, чтобы лучше достичь комбинированного переходного стиля в своем доме.

Правило 1: выбирайте нейтральные тона

Они являются признаком переходного стиля. Выберите ненасыщенную палитру белого, кремового, бежевого, коричневого, серого или светло-коричневого. Простой нейтральный цвет стен, полов, шкафов и большой мебели сделает комнату вневременной.

Правило 2: используйте разные материалы

Переходный стиль охватывает разные материалы, имеющие одинаковый цвет, но разную текстуру. Независимо от того, это камень, дерево или кожа, переходный стиль любит любые сочетания. Использование нескольких текстур поможет вам достичь элегантного, но современного вида.

Правило 3: экономно используйте яркие акценты

Не перестарайтесь. Выберите несколько громких вещей, которые акцентируют внимание на комнате, но не загромождают ее. Узорами тоже не увлекайтесь.



Яркие акценты / Фото Martha O'Hara Interiors

Правило 4: современный ковер обязателен

Переходная мебель почти всегда будет совмещаться с современным ковром. Вместо традиционного ковра с цветами или восточным орнаментом постелите однотонный или геометрический принт. Это простой способ прикоснуться к переходному стилю без полной перепланировки вашего дома.

Правило 5: опирайтесь на классические линии

Выбирайте мебель, которая имеет изящную форму с простыми, изысканными линиями, а не округлые и декоративные детали. К примеру, дверные ручки могут быть прямыми, а раковины – прямоугольной формы.