Чоловік конструює споруди без будівельних кранів, зовнішньої та внутрішньої обробок. По тривалості такі будівельні роботи займають тиждень.

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Переїзд та нова діяльність

Наприкінці лютого приватний підприємець Михайло Івонін залишив Сєвєродонецьк та переїхав до Кам`янця-Подільського. Каже, думав про відновлення підприємницької діяльності, якою займався в Сєвєродонецьку. Втім, не склалося.



Фасад готового будинку / Фото Суспільне

То ж Михайло Івонін знайшов новий для себе напрямок. Говорить, що сама війна підказала, куди рухатися далі.

Оскільки наші міста зараз руйнують, то доведеться поновлювати це все. І відновлювати треба швидко. Звідси виникла ідея створення екологічно чистих і зручних для життя будиночків, які швидко будуються,

– розповів чоловік.

Перший такий будинок Михайло Івонін звів для себе – у ньому нині облаштований офіс будівельної фірми. На розробку конструкцій і будівельні роботи чоловік витратив два місяці.

"Можна легко, без будь-якої підготовки і без якихось кранів побудувати. Може збудувати кожна людина. Конструкція самого будиночка не передбачає те, що потрібно робити зовнішню та внутрішню обробку",

– розповідає про процес роботи Михайло Івонін.

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Чоловік розповідає, що такі будинки можуть мати різну площу, розмір і поверховість, а збираються вони як конструктор – швидко та легко.

Нині на будівельному виробництві Михайла Івоніна працює 6 вимушених переселенців з Сєвєродонецька. Разом вони вдосконалили конструкцію будинку й вже готові працювати над іншими проєктами.