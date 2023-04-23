Зі старого хліва у стильний будинок на австралійському узбережжі: неймовірне перевтілення

Чимало власників нерухомості викуповують старі будинки, реставрують їх та продають за дещо вищими цінами. Ця пара вирішила придбати сарай і здивувала всіх своїм рішенням.

На узбережжі найменшого австралійського штату Тасманія у затоці Корнеліан розляглися в ряд невеликі старі будинки, які слугують сховищем для місцевих рибалок чи любителів водних видів спорту. У дерев'яних спорудах ті тримають своє спорядження та човни.

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Як старий хлів перетворили у будинок

Австралійській подружній парі вдалось розгледіти у будиночках, яким майже 100 років, дещо особливе. Вони подумали, що зможуть невеликий за площею простір перетворити у стильний та зручний дім. Відреставрувати дерев'яну споруду вдалось не лише ззовні, але й всередині.

Підхопили ініціативу молодих людей й інші власники будинокчків на узбережжі Корнеліанської затоки. Вони переобладнують сараї у місця для відпочинку. Так замість човнів та спорядження для риболовлі всередині тепер є компактна кухня, камін та тераса. Будинок пари має дещо більше переваг, ніж його сусіди.

Я думаю, що цей будинокчок, швидше за все, найкращий у Корнеліанській затоці. Не тільки тому, що він чудово відремонтований, а й тому, що він розташований поруч із маленьким пляжем і має лише одного сусіда. Наскільки мені відомо, інших доступних варіантів зараз немає. Однак іноді вони продаються приватно,

– каже агентка з нерухомості Донна Патон.

No.1A Boatshed споруджений у 1937 році і капітально відремонтований зовсім нещодавно. Тепер тут є зручна кухня з сосни, підлога з тасманійського дуба, шикарна ванна кімната та ромбовидні вікна, які додають родзинки стильному дизайну. Скляні двері відкриваються на чудову сонячну терасу площею 18 квадратних метрів, яка стане ідеальним місцем для вечорів біля річки.



Тераса на березі затоки / Фото Realestate



Кухня та крихітна кімната / Фото Realestate



Ванна кімната / Фото Realestate



Так виглядає будинок всередині / Фото Realestate



Невеличкий пляж біля будинку / Фото Realestate