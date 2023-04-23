На побережье самого маленького австралийского штата Тасмания в заливе Корнелиан разлеглись в ряд небольшие старые дома, служащие хранилищем для местных рыбаков или любителей водных видов спорта. В деревянных постройках те держат свое снаряжение и лодки.

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Как старый хлев превратили в дом

Австралийской супружеской паре удалось разглядеть в домиках, которым почти 100 лет, что-то особенное. Они подумали, что смогут небольшое по площади пространство превратить в стильный и удобный дом. Отреставрировать деревянную постройку удалось не только снаружи, но и внутри.

Подхватили инициативу молодых людей и другие владельцы домиков на побережье Корнелианского залива. Они переоборудовают сараи в места отдыха. Так вместо лодок и снаряжения для рыбалки внутри теперь есть компактная кухня, камин и терраса. Дом пари имеет несколько больше преимуществ, чем его соседи.

Я думаю, что этот домик, скорее всего, самый лучший в Корнелианском заливе. Не только потому, что он прекрасно отремонтирован, но и потому, что расположен рядом с маленьким пляжем и имеет только одного соседа. Насколько мне известно, других доступных вариантов нет. Однако иногда они продаются частно,

– говорит агент по недвижимости Донна Патон.

No.1A Boatshed построен в 1937 году и капитально отремонтирован совсем недавно. Теперь здесь удобная кухня из сосны, пол из тасманийского дуба, шикарная ванная комната и ромбовидные окна, которые придают изюминки стильному дизайну. Стеклянная дверь открывается на прекрасную солнечную террасу площадью 18 квадратных метров, которая станет идеальным местом для вечеров у реки.



Терраса на берегу залива / Фото Realestate



Кухня и крошечная комната / Фото Realestate



Ванная комната / Фото Realestate



Так выглядит дом внутри / Фото Realestate



Небольшой пляж у дома / Фото Realestate