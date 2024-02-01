Модульні будинки в Україні: яка вартість такого житла та чи варто обирати

Модульні будинки – це свого роду конструктор, коли цілу будівлю збирають з окремих частин, що називаються модулями. Останнім часом вони стали дуже популярними в Україні, особливо як відпочинкові помешкання для здавання в оренду.

Проте модульні будинки тепер використовують не лише для бізнесу, а й для постійного проживання. Виробники переконують, що вони мають кілька вагомих переваг над традиційними будинками. Дізнайтеся, чим модульні помешкання кращі за звичайні.

Зверніть увагу Від чого залежить вартість квадратного метра в новобудові

Модульні будинки: яка ціна та терміни

Частини модульних будинків виготовляють на заводах, а тоді транспортують до замовника. Майстри виробника "складають конструктор", використовуючи дерево, пиломатеріали та різні утеплювачі. Термін виготовлення модульних будинків – мінімум один місяць, і ще 1 тиждень може зайняти монтаж конструкції.

Модульні будинки мають кілька переваг над звичайними, але виробники найперше наголошують на двох:

їх можна встановити на різних земельних ділянках зі збереженням ландшафту. Якщо на території складний рельєф чи несприятлива для будівництва структура ґрунту, це не буде перешкодою для встановлення модульного житла. Для монтажу навіть не потрібно отримувати спеціальний дозвіл (дехто це робить навіть на орендованій землі).

Якщо на території складний рельєф чи несприятлива для будівництва структура ґрунту, це не буде перешкодою для встановлення модульного житла. Для монтажу навіть не потрібно отримувати спеціальний дозвіл (дехто це робить навіть на орендованій землі). вартість такого будівництва є невисокою та фіксованою. Наприклад, в одного з київських виробників модульний будинок з двома спальнями площею 80 квадратів коштує 1,7 мільйона гривень. Це в рази дешевше за будівництво звичайного будинку. До ціни, зазвичай входять: доставка, фундаменти, монтаж, опалення, базове освітлення тощо. Важливо й те, що ціни на такі будинки фіксовані.

Інші важливі переваги

Екологічність. Під час будівництва використовують дерево, зокрема, для внутрішнього оздоблення. Це може бути сосна чи смерека.

Енергоефективність. Завдяки технології збірного каркаса будівництво модульних будинків відповідає сучасним вимогам щодо збереження тепла.

Сучасний дизайн. Модульний будинок має універсальний сучасний дизайн як зовні, так всередині, який буде завжди актуальним.

Відсутність будівельного сміття. Гори сміття, які постійно треба вивозити, – це чи не найперша асоціація з будівництвом та ремонтом. Це все ще й супроводжується шумом та пилом. Проте під час зведення модульних будинків цей хаос мінімальний.

Що стосується гарантії, то виробники дають її приблизно на 50 − 70 років. Проте експерти кажуть, що ці житла здатні слугувати значно довше.