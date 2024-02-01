Однако модульные дома теперь используют не только для бизнеса, но и для постоянного проживания. Производители убеждают, что они имеют несколько весомых преимуществ над традиционными домами. Узнайте, чем модульные помещения лучше обычных.

Обратите внимание От чего зависит стоимость квадратного метра в новостройке

Модульные дома: какая цена и сроки

Части модульных домов изготавливают на заводах, а потом транспортируют к заказчику. Мастера производителя "составляют конструктор", используя дерево, пиломатериалы и различные утеплители. Срок изготовления модульных домов – минимум один месяц, и еще 1 неделю может занять монтаж конструкции.

Модульные дома имеют несколько преимуществ над обычными, но производители прежде всего отмечают два:

их можно установить на разных земельных участках с сохранением ландшафта. Если на территории сложный рельеф или неблагоприятная для строительства структура почвы, это не будет препятствием для установки модульного жилья. Для монтажа даже не нужно получать специальное разрешение (некоторые это делает даже на арендованной земле).

Если на территории сложный рельеф или неблагоприятная для строительства структура почвы, это не будет препятствием для установки модульного жилья. Для монтажа даже не нужно получать специальное разрешение (некоторые это делает даже на арендованной земле). стоимость такого строительства является невысокой и фиксированной. Например, у одного из киевских производителей модульный дом с двумя спальнями площадью 80 квадратов стоит 1,7 миллиона гривен. Это в разы дешевле строительства обычного дома. В цену, обычно входят: доставка, фундаменты, монтаж, отопление, базовое освещение и тому подобное. Важно и то, что цены на такие дома фиксированные.

Другие важные преимущества

Экологичность. При строительстве используют дерево, в частности, для внутренней отделки. Это может быть сосна или ель.

Энергоэффективность. Благодаря технологии сборного каркаса строительство модульных домов соответствует современным требованиям по сохранению тепла.

Современный дизайн. Модульный дом имеет универсальный современный дизайн как снаружи, так внутри, который будет всегда актуальным.

Отсутствие строительного мусора. Горы мусора, которые постоянно надо вывозить, – это едва ли не самая первая ассоциация со строительством и ремонтом. Это все еще и сопровождается шумом и пылью. Однако при возведении модульных домов этот хаос минимальный.

Что касается гарантии, то производители дают ее примерно на 50 - 70 лет. Однако эксперты говорят, что эти жилища способны служить значительно дольше.