Під Києвом виросли ціни на котеджі й таунхауси: що і скільки коштує

У передмісті Києва подорожчали таунхауси та котеджі. Попит на подібні об'єкти нерухомості перевищує пропозиції на ринку.

Таку ситуацію спровокувала пандемія коронавірусної інфекції. За скільки можна купити будинок під Києвом – читайте нижче.

Цікаво У якому районі Києва купити квартиру: де зручно та комфортно жити

Що шукають покупці

Підвищений попит на житло під Києвом з'явився у 2020 році під час карантинних обмежень через пандемію COVID-19. З того моменту популярність не знижується. Найчастіше шукають таунхауси (55%) і котеджі (34%). Також популярні будинки для проживання на вихідних чи влітку.

Інтерес до таунхаусів пояснюється цінником – найчастіше він не перевищує вартість квартири у Києві. Водночас покупець отримує невелику ділянку, місце для парковання автомобіля та задній двір з зоною барбекю.

Таунхауси мають попит у покупців​ / Фото tinvest

Читайте У передмісті Києва подорожчали квартири: скільки коштує "квадрат"

За скільки можна купити будинок або котедж у передмісті Києва

Таунхауси під Києвом найчастіше будують з газоблоку й керамоблокй, є варіанти з цегли та SIP-панелей. Будинок площею близько 40 квадратних метрів обійдеться від 35 тисяч доларів (близько 960 тисяч гривень).

Ціни на котеджі різні й залежать від багатьох факторів (віддаленості від Києва, інфраструктури, комунікацій, площі та планування будинку, розміру ділянки). Попит мають двоповерхові будинки площею 120 – 200 квадратних метрів з гостьовою та приватною зоною. Котедж квадратурою до 100 "квадратів" обійдеться від 80 – 100 тисяч доларів (від 2,2 до 2,8 мільйона гривень). У преміальних місцях вартість може досягати декількох сотень тисяч доларів.

За словами експертів, якщо попит на подібну нерухомість збережеться, до кінця року ціни можуть підскочити ще на 10 – 20% залежно від місця розташування, площі та формату будинку.