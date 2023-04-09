Ванна кімната без плитки: які є варіанти обробки стін і підлоги

У ванній кімнаті найчастіше кладуть плитку, і не дарма. Адже для цього приміщення вона ідеально підходить. Чи можуть бути ще варіанти, окрім плитки, – дізнайтеся далі.

Підлога у ванній кімнаті має відповідати декільком критеріям: бути безпечною, не вбирати вологу, легко чиститися і відповідати загальному стилю квартири. Саме тому з усіх покриттів обирають найчастіше плитку. Чи є інші варіанти? Якщо ви хочете цікавіших рішень, то вибір є.

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Стіни

Другий за популярністю спосіб декорування стін у ванній кімнаті – фарбування. Вибір колірної палітри величезний. Головне – вибрати якісну вологостійку фарбу. Але є інші види матеріалів зі своїми перевагами:

Камінь . Найкраще обирати натуральний, але він дорогий. Люди часто вибирають якісний, штучний камінь, який виглядає як натуральний. Це стильно і безпечно для алергіків.

. Найкраще обирати натуральний, але він дорогий. Люди часто вибирають якісний, штучний камінь, який виглядає як натуральний. Це стильно і безпечно для алергіків. ПВХ-панелі . Бюджетний варіант для тих, хто шукає міцний звуко- і теплоізоляційний матеріал. Але слід знати, що під панелями може розвиватися грибок і пліснява.

. Бюджетний варіант для тих, хто шукає міцний звуко- і теплоізоляційний матеріал. Але слід знати, що під панелями може розвиватися грибок і пліснява. Вологостійка декоративна штукатурка . Дуже вигідний варіант завдяки мікрокліматичному регулюванню, але ціна висока.

. Дуже вигідний варіант завдяки мікрокліматичному регулюванню, але ціна висока. Шпалери, що миються. Один з найпростіших і дешевших способів зробити ремонт у ванній кімнаті.

Один з найпростіших і дешевших способів зробити ремонт у ванній кімнаті. Дерево. Екологічний, але капризний матеріал. Для вибору й встановлення дерев'яних панелей краще запросити фахівців.

Ви можете поєднувати декілька видів обробки в дизайні ванної кімнати та отримати унікальне рішення.

Вибір підлогового покриття

Найпростіший спосіб – постелити на підлогу лінолеум. Він дешевий, але непрактичний. У волокнах через постійний контакт з вологою утворюється грибок, малюнок може стертися, а матеріал деформуватися. Набагато краще вибрати щось таке, як: