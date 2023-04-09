Ванна кімната без плитки: які є варіанти обробки стін і підлоги
Джерело:room to do
У ванній кімнаті найчастіше кладуть плитку, і не дарма. Адже для цього приміщення вона ідеально підходить. Чи можуть бути ще варіанти, окрім плитки, – дізнайтеся далі.
Підлога у ванній кімнаті має відповідати декільком критеріям: бути безпечною, не вбирати вологу, легко чиститися і відповідати загальному стилю квартири. Саме тому з усіх покриттів обирають найчастіше плитку. Чи є інші варіанти? Якщо ви хочете цікавіших рішень, то вибір є.
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Стіни
Другий за популярністю спосіб декорування стін у ванній кімнаті – фарбування. Вибір колірної палітри величезний. Головне – вибрати якісну вологостійку фарбу. Але є інші види матеріалів зі своїми перевагами:
- Камінь. Найкраще обирати натуральний, але він дорогий. Люди часто вибирають якісний, штучний камінь, який виглядає як натуральний. Це стильно і безпечно для алергіків.
- ПВХ-панелі. Бюджетний варіант для тих, хто шукає міцний звуко- і теплоізоляційний матеріал. Але слід знати, що під панелями може розвиватися грибок і пліснява.
- Вологостійка декоративна штукатурка. Дуже вигідний варіант завдяки мікрокліматичному регулюванню, але ціна висока.
- Шпалери, що миються. Один з найпростіших і дешевших способів зробити ремонт у ванній кімнаті.
- Дерево. Екологічний, але капризний матеріал. Для вибору й встановлення дерев'яних панелей краще запросити фахівців.
Ви можете поєднувати декілька видів обробки в дизайні ванної кімнати та отримати унікальне рішення.
Вибір підлогового покриття
Найпростіший спосіб – постелити на підлогу лінолеум. Він дешевий, але непрактичний. У волокнах через постійний контакт з вологою утворюється грибок, малюнок може стертися, а матеріал деформуватися. Набагато краще вибрати щось таке, як:
- наливна підлога. Красива, вологостійка, довговічна. Витримує обробку дезінфекційними засобами та добре пропускає тепло. З мінусів – висока ціна.
- вінілова підлога. Матеріал дуже міцний, нековзний, вологостійкий. Монтаж простий і відносно недорогий.
- кам'яна підлога. Підходить для підлоги з підігрівом, стильна та довговічна.