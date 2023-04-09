Полы в ванной комнате должны соответствовать нескольким критериям: быть безопасным, не впитывать влагу, легко чиститься и соответствовать общему стилю квартиры. Именно поэтому из всех покрытий выбирают чаще плитку. Есть ли другие варианты? Если вы хотите более интересных решений, то выбор есть.

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Стены

Второй по популярности способ декорирования стен в ванной комнате – покраска. Выбор цветовой палитры огромен. Главное – выбрать качественную влагостойкую краску. Но есть другие виды материалов со своими преимуществами:

Камень . Лучше выбирать натуральный, но он дорогой. Люди часто выбирают качественный, искусственный камень, который смотрится как натуральный. Это стильно и безопасно для аллергиков.

. Лучше выбирать натуральный, но он дорогой. Люди часто выбирают качественный, искусственный камень, который смотрится как натуральный. Это стильно и безопасно для аллергиков. ПВХ-панели . Бюджетный вариант для тех, кто ищет прочный звуко- и теплоизоляционный материал. Но следует знать, что под панелями может развиваться грибок и плесень.

. Бюджетный вариант для тех, кто ищет прочный звуко- и теплоизоляционный материал. Но следует знать, что под панелями может развиваться грибок и плесень. Влагостойкая декоративная штукатурка . Очень выгодный вариант благодаря микроклиматической регулировке, но цена высока.

. Очень выгодный вариант благодаря микроклиматической регулировке, но цена высока. Моющиеся обои. Один из самых простых и более дешевых способов сделать ремонт в ванной комнате.

Один из самых простых и более дешевых способов сделать ремонт в ванной комнате. Дерево. Экологический, но капризный материал. Для выбора и установки деревянных панелей лучше пригласить специалистов.

Вы можете сочетать несколько видов отделки в дизайне ванной комнаты и получить уникальное решение.

Выбор напольного покрытия

Самый простой способ – постелить на пол линолеум. Он дешев, но непрактичный. В волокнах из-за постоянного контакта с влагой образуется грибок, рисунок может стереться, а материал деформироваться. Гораздо лучше выбрать что-нибудь такое, как: