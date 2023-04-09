Полы в ванной комнате должны соответствовать нескольким критериям: быть безопасным, не впитывать влагу, легко чиститься и соответствовать общему стилю квартиры. Именно поэтому из всех покрытий выбирают чаще плитку. Есть ли другие варианты? Если вы хотите более интересных решений, то выбор есть.
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Стены
Второй по популярности способ декорирования стен в ванной комнате – покраска. Выбор цветовой палитры огромен. Главное – выбрать качественную влагостойкую краску. Но есть другие виды материалов со своими преимуществами:
- Камень. Лучше выбирать натуральный, но он дорогой. Люди часто выбирают качественный, искусственный камень, который смотрится как натуральный. Это стильно и безопасно для аллергиков.
- ПВХ-панели. Бюджетный вариант для тех, кто ищет прочный звуко- и теплоизоляционный материал. Но следует знать, что под панелями может развиваться грибок и плесень.
- Влагостойкая декоративная штукатурка. Очень выгодный вариант благодаря микроклиматической регулировке, но цена высока.
- Моющиеся обои. Один из самых простых и более дешевых способов сделать ремонт в ванной комнате.
- Дерево. Экологический, но капризный материал. Для выбора и установки деревянных панелей лучше пригласить специалистов.
Вы можете сочетать несколько видов отделки в дизайне ванной комнаты и получить уникальное решение.
Выбор напольного покрытия
Самый простой способ – постелить на пол линолеум. Он дешев, но непрактичный. В волокнах из-за постоянного контакта с влагой образуется грибок, рисунок может стереться, а материал деформироваться. Гораздо лучше выбрать что-нибудь такое, как:
- наливной пол. Красивая, влагостойкая, долговечная. Выдерживает обработку дезинфицирующими средствами и хорошо пропускает тепло. Из минусов – высокая цена.
- виниловый пол. Материал очень прочный, нескользящий, влагостойкий. Монтаж прост и относительно недорог.
- каменный пол. Подходит для полов с подогревом, стильный и долговечный.