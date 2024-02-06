Податок на нерухомість: кому доведеться сплатити підвищену суму

Цьогоріч українці мають сплатити податок на нерухомість за звітний 2023 рік. Зробити це потрібно лише тим особам, які є власниками житла, площа якого перевищує встановлену норму. Водночас деякі громадяни повинні сплатити підвищену суму.

Загалом ставку податку розраховують за допомогою суми мінімальної зарплати, яка станом на 1 січня 2023 року складала 6 700 гривень. А отже, максимальна ставка за метр квадратний не може перевищувати 100,5 гривень (6 700 помножити на 1,5%). Проте для деяких категорій громадян існує інше правило, що передбачає більшу суму податку.

Зверніть увагу Названо найкращі будівельні компанії Львова: КН РІЕЛ – серед лідерів

Хто має платити підвищений податок

Громадяни, які мають право власності на квартиру із загальною площею понад 300 квадратів або будинок площею 500 квадратів, повинні платити підвищену суму податку. Конкретно вона збільшується на 25 тисяч гривень щорічно.

До слова, сплачувати податок на нерухоме майно зобов'язані лише ті фізичні особи, які є власниками квартири з житловою площею понад 60 квадратів і будинку площею більш ніж 120 квадратів. У випадку володіння майном різних типів податок треба платити за площу, що перевищує 180 метрів квадратних.

Які категорії громадян звільнені від сплати податку

У 2024 році є особи, які звільнені від обов'язку сплати податку. Серед них:

ті, хто перебуває на території, де тривають чи тривали активні бойові дії;

власники нерухомості, яка розташована на окупованій території або тій, що була під окупацією;

власники об'єктів, які стали непридатними для проживання у зв'язку з війною.

Також від оподаткування звільнені: багатодітні сім'ї з п'ятьма і більше дітьми; одинокі матері, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю; учасники АТО; освітні заклади; релігійні спілки.